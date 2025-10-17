Háború :: 2025. október 17. 10:43 ::

NATO-országok szakszolgálatait vádolta meg az "orosz drónincidensek" ügyében az FSZB igazgatója

A NATO-országok különleges szolgálatait vádolta meg az EU légterében történt drónincidensek végrehajtásával Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója csütörtökön Szamarkandban, a FÁK-tagállamok biztonsági és szakszolgálati vezetői tanácsának 57. ülésén.

Bortnyikov beszédének fő célpontja Nagy-Britannia volt. Az orosz elhárítás főnöke azt állította, hogy Ukrajna után az Európai Uniót is módszeresen megfosztják politikai alanyiságától, amelynek egyik eszköze, hogy London és az általa vezetett "háborús párt" hisztériát kelt a fiktív keleti "fenyegetés" segítségével. Állításának értelmében "a szakemberek nem kételkednek abban, hogy a NATO különleges szolgálatai részesei voltak" az EU légterében észlelt drónincidenseknek.

"Különösen azután, hogy a drónos provokációkat összekapcsolták az úgynevezett orosz árnyékflottával. Emlékeztetnék arra, hogy a kampány 'mozdonya' eredetileg London volt, amely igyekezett megszervezni Kalinyingrád és a hajóink tengeri blokádját a Balti-tengeren" - fogalmazott.

Az FSZB igazgatója szerint "pontosan a britek irányítják provokációk és dezinformáció révén Brüsszel politikáját az ukrajnai rendezés meghiúsítására".

"Egy Európa és Oroszország közötti összecsapás lehetséges következményei a legpusztítóbbak lehetnek. Ha kizárjuk azt a gondolatot, hogy az angolszászok valóban ki akarják robbantani a harmadik világháborút egy nukleáris hatalommal, akkor egyetlen logikus magyarázat marad agresszív cselekedeteikre: az, hogy stratégiai bizonytalanságot teremtsenek és megfélemlítsék az EU-országokat, biztosítsák a tőkéjük átáramlását saját tőzsdeikre és hadiipari vállalataikba" - hangoztatta.

Az FSZB-vezető emlékeztetett arra, hogy az európai újrafegyverkezés költségvetését 800 milliárd euróban határozták meg. "Úgy gondolom, ebben rejlik az egyik oka annak, hogy a kulcsfontosságú európai politikusok és Brüsszel teljesen képtelenek megegyezésre jutni" - jelentette ki Bortnyikov.

Megfogalmazása szerint Volodimir Zelenszkij rezsimje, amelyet szerinte teljes mértékben a britek irányítanak, szabad kezet kapott "egy szó szerinti fasiszta diktatúra felépítésére" Oroszország legyőzése érdekében.

"Az országban a hatalom teljes egészében az ő hivatalában összpontosul, a helyi irányítást katonai adminisztrációk végzik, a parlamentben az ellenzék maradványait elnyomták, a nemkívánatos személyeket fizikailag eltávolítják, mindenhol szigorú cenzúra van érvényben. Mindeközben maga a kijevi rezsim és annak erőszakszervei teljes mértékben a britek ellenőrzése alatt állnak" - hangsúlyozta Bortnyikov.

Bejelentette: az FSZB-nek értesülései vannak arról, hogy a brit és ukrán titkosszolgálatok diverzánsakciókat készítenek elő a Török Áramlat gázvezeték ellen. A brit szakszolgálatokat vádolta meg a június 1-jén a hadászati bombázókat állomásoztató orosz katonai repülőterek ellen végrehajtott, Pókháló kódnevű ukrán dróntámadás közvetlen irányításával. A műveletet a június 2-i isztambuli orosz-ukrán tárgyalások előestéjén hajtották végre. Mint mondta, a brit fél biztosította az akció utáni "információs kíséretet" is, a médián keresztül hamis információkat terjesztve a kár mértékéről, és azt állítva, hogy az tisztán ukrán akció volt.

Az FSZB-főnök szerint a brit SAS különleges erők és az MI6 hírszerzés kiképzői egy sor dróncsapást terveztek a orosz-kazahsztáni-amerikai tulajdonú Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorcium létesítményeire.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az MI6, valamint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a katonai hírszerzés szerinte arra agitált migránsokat, marginalizálódott személyeket és radikálisokat, hogy partizánháború keretében "öljenek meg minden nemkívánatos személyt" Oroszországban.

"Elsősorban a tizenévesek, nyugdíjasok és más, pénzügyileg függő személyeket vonnak be terrorcselekmények elkövetésébe az SZBU és az ukrán fegyveres erők információs-pszichológiai műveleteinek részlegei által felügyelt call centerek csalárd tevékenységei révén. Csak Ukrajna területén több mint 120 ilyen call center működik" - nyilatkozott Bortnyikov.

Megjegyezte, hogy a közép-ázsiai és a kaukázusi származású személyek esetében "kedvelt brit módszer" a népek egymás ellen uszítása vallási és nemzetiségi alapon.

"A brit és ukrán titkosszolgálatok különös figyelmet fordítanak a radikális iszlám támogatóinak felkutatására és toborzására, beleértve azokat is, akik az Iszlám Állam soraiban harcoltak a Közel-Keleten" - mondta az FSZB vezetője.

Elmondása szerint minden célcsoporttal külön dolgoznak, a terroristák tevékenységét távmódszerekkel, üzenetküldő programok és közösségi hálózatok segítségével koordinálják, a fegyvereket pedig harmadik országokon keresztül szállítják Oroszországba, és a szállítókat általában tudtukon kívül használják fel.

Bortnyikov arra figyelmeztette a briteket, hogy a várttal ellentétes hatást válthat ki Richard Moore volt MI6-főnöknek az oroszokhoz intézett felhívása, amelyben arra buzdította őket, hogy dolgozzanak a brit kémszolgálatnak.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára az Izvesztyija című lapnak nyilatkozva nyilvánvalónak nevezte, hogy Nagy-Britannia részt vesz az orosz energetikai infrastruktúra elleni ukrán támadásokban.

"A kijevi rezsim folytatja a kritikus energetikai infrastruktúra elleni terrorcselekmények folytatására irányuló kísérleteket, és ezeknek a kísérleteknek a bonyolultsága arra utal, hogy az ukránok önmagukban nem lennének képesek erre. Ez nem történhet meg a nyugati titkosszolgálatok részvétele nélkül. Ebben az esetben ezek a britek voltak. Ez nyilvánvaló" - mondta a Kreml szóvivője.

(MTI nyomán)