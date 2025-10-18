Háború :: 2025. október 18. 17:37 ::

Megdöbbentette az ENSZ-főtitkárhelyettest, hogy nyolc hónap alatt proig rombolták Gázát

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) számára óriási feladatot jelent a humanitárius segélyek Gázavárosba juttatása, "de tartozunk ezzel az itt élő embereknek, akik sok mindenen mentek keresztül" - jelentette ki szombaton az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese a Gázai övezetben tett látogatásán.

Tom Fletcher a sajtónak nyilatkozva azt is elmondta: "megdöbbentette, hogy az övezetben körülbelül nyolc hónappal ezelőtt tett látogatása óta Gázaváros nagy része a földdel vált egyenlővé, miután a korábban ott álló épületek nagy része romba dőlt".

Hozzátette, hogy az ENSZ egy "átfogó, 60 napos tervet dolgozott ki a gázai élelmiszerkészletek növelésére, napi egymillió ételadag kiosztására, az egészségügyi szektor újjáépítésének megkezdésére, a téli időszakra szánt sátrak felállítására és több százezer gyerek rendszeres iskolába szállítására" .

Az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) pénteken szólította fel Izraelt az összes általa ellenőrzött palesztin határátkelőhely megnyitására annak érdekében, hogy "élelemmel láthassák el az övezetet".

Az egyiptomi Sarm es-Sejkben hétfőn aláírt, a gázai tűzszünetről szóló megállapodás szerint az egyezmény hatályba lépése után azonnal be kell engedni a Gázai övezetbe a humanitárius segélyszállítmányokat; míg a megállapodás későbbi, még további tárgyalásokat igénylő szakaszai a Hamász iszlamista terrorszervezet leszerelését és fegyvereseinek amnesztiáját vagy száműzetését, valamint az izraeli kivonulás folytatását írják elő.

Az AFP hírügynökség információi szerint a Gázai övezet nagy részén mentőalakulatok dolgoznak a romok alatt lévő palesztin holttestek kiemelésén, miközben a Hamász is próbálja felleni az izraeli túszok földi maradványait, amelyeket a tűzszüneti megállapodás részeként át kell adnia a Nemzetközi Vöröskeresztnek.

Az AFP egy magas rangú török tisztviselőtől úgy értesült, hogy pénteken megérkezett az egyiptomi határra és az övezet területére való bebocsátásra vár a török katasztrófavédelem 81 fős csapata, az Afad, amely az izraeli és palesztin holttestek keresése céljából utazott a helyszínre.

A Gázai övezeti polgári védelem szerint a fegyverszünet kezdete óta "több mint 280 palesztin ember holttestét találták meg a romok alatt", a helyi hatóságok becslése szerint pedig mintegy 10 ezer további holttest lehet még mindig a romok között.

(MTI)