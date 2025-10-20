Háború :: 2025. október 20. 21:37 ::

A donyecki Larine elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Larine (oroszul: Lenyino) községet az orosz hadsereg a donyecki régióban - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője a Rosszija 24 televíziós hírcsatornán azt mondta, hogy Plescsijivka község szombaton bejelentett bevétele nyomán az orosz felderítők behatolnak Kosztantyinivka külvárosába. Mint mondta, Szlovjanszk és Kramatorszk mellett ez az egyike a régió "még fel nem szabadított három nagyvárosának".

Beszámolója értelmében Pokrovszkban (oroszul: Krasznoarmejszk) harcok folynak, az orosz hadsereg előrenyomul a vasúti csomópont felé, a közeli Novopavlivkánál pedig áttörte a többrétegű ukrán védelmet. Hozzátette, hogy az orosz csapatok megerősítették pozíciójukat Jampilban és Liman környékén is.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében csaknem 1600 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai infrastruktúrának több, az ukrán hadsereget ellátó létesítményét, valamint több drón-, anyagi-műszaki és lőszerraktárt, egy harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 129 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Herszon megyében emiatt három civil szenvedett sebesüléseket.

(MTI)