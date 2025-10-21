Háború :: 2025. október 21. 12:07 ::

A volt ukrán miniszterelnök szerint radikális lépéseket tervezhetnek az Egyesült Államokban Zelenszkij eltávolítására

Az Egyesült Államok radikális lépéseket fontolgathat Volodimir Zelenszkij eltávolítására — erről Nyikolaj Azarov, Ukrajna volt miniszterelnöke nyilatkozott a TASZSZ orosz hírügynökségnek.

„Meglátjuk, hogyan alakulnak az események. Ha a Trump és Zelenszkij közötti találkozóról kiszivárgott információk megerősítést nyernek, és Trump hangulata nem változik, akkor radikális intézkedéseket fognak hozni Zelenszkij eltávolítására. Ilyen tervek léteznek” – mondta Azarov, aki 2010 és 2014 között volt az ország miniszterelnöke.

A volt kormányfő hozzátette, hogy hasonló „eljárás” már korábban is lezajlott Viktor Janukovics esetében. Janukovics Azarov miniszterelnöki ideje alatt volt Ukrajna elnöke.

– Elvben ez lehetséges. Aktív munka folyik a parlamenti képviselők körében – meggyőzés, fenyegetés, megvesztegetés –, mivel gyakorlatilag nincs olyan képviselő, aki szilárd elvi álláspontot képviselne. Az amerikaiak mindenkiről tudnak valamit. Ha parancsot adnak, minden úgy történik majd, ahogy 2014-ben, az államcsíny során is láthattuk: az amerikaiak dolgoztak a képviselőkkel, befolyásolták őket, egyeseket megfenyegettek, másoknak egyszerűen pénzt adtak. Tehát egy ilyen munka most is lehetséges – fogalmazott Azarov az orosz állami hírügynökségnek.

A Trump–Zelenszkij-találkozóra október 17-én került sor Washingtonban. A beszámolók szerint Zelenszkijnek nem sikerült elérnie, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat, drónokat vagy további fegyverszállításokat biztosítson Ukrajna számára. Zelenszkij maga is megerősítette, hogy Trump csapatának tagjai a találkozón felvetették az ukrán csapatok Donbászból való kivonásának lehetőségét.

(TASZSZ - Index nyomán)