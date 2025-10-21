Háború :: 2025. október 21. 16:02 ::

Ukrán hadsereg: visszaverték az orosz támadást Zaporizzsjánál

Orosz támadást vertek vissza az ukrán csapatok a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjánál, Mala Tokmacska településnél, amely Orihivtől keletre fekszik - számolt be kedden az ukrán 118. különálló gépesített dandár.

Az alakulat közlése szerint hétfőn napközben orosz egységek gépesített rohamot indítottak Orihiv felé. "Az ellenség fő csapását a Mala Tokmacska nevű településre mérte, amely Orihivtől keletre fekszik. Az orosz 71. gépesített lövészezred egységei Verbove és Novoprokopivka irányából vonultak fel, két gépesített lövészszázad erejéig, páncélozott járművek támogatásával, összesen mintegy 26 egység harckocsikkal, gyalogsági harcjárművekkel, páncélozott szállítójárművekkel és több Tigr típusú páncélozott járművel. A támadást több hullámban hajtották végre az oroszok: minden hullámban öt-nyolc harcjármű vett részt, egységeink azonban visszaverték az ellenség rohamkísérleteit" - áll a katonai közleményben. Hozzátették, hogy a támadás első óráiban az ukrán dandár két ellenséges harckocsiban, tizenkét gyalogsági harcjárműben, hat páncélozott szállítójárműben és két Tigr páncélozott járműben tett kárt.

Andrij Gyacsenko alezredes, az ukrán Ljubart elnevezésű dandár személyzeti ügyekért felelős parancsnokhelyettese egy rádióinterjúban elmondta, hogy az orosz hadsereg minden erejét Donyeck megyére és a szomszédos harkivi régióban lévő Kupjanszk városára összpontosította. "A frontvonal teljes hossza Donyeck megyében gyakorlatilag egy összefüggő harctér. A Velika Novoszilka-i iránytól kezdve, Pokrovszk déli peremétől egészen északra, a limani irányig. A Donyeck megyei frontvonal teljes hosszában rendkívül hevesek a harcok, a harci tevékenység intenzitása ott a legmagasabb. Esetleg még Kupjanszkot lehet ide sorolni, ami Donyeck megyén kívül található" - fejtette ki. Szavai szerint az oroszok a front többi részét többé-kevésbé stabilizálták, vagyis helyenként folytatnak kisebb, helyi rohamtevékenységet, de minden fő erejüket Donyeck megyére és Kupjanszkra irányították át.

Olekszandr Merezsko, a parlament külügyi bizottságának kormánypárti elnöke az UNIAN hírügynökségnek adott interjújában kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt csakis erőteljes nyomásgyakorlással lehet a háború lezárására kényszeríteni. Szerinte Putyin "paranoiásan megszállottja Ukrajna elpusztításának". Úgy vélekedett, hogy ez az orosz elnök számára "politikai és talán fizikai túlélésének legfontosabb kérdése". "Az egyetlen, ami leállíthatja a háborút, az az, ha Putyinra olyan őrületes nyomás nehezedik, hogy ne maradjon számára más kiút. Ebben pedig nagyon sok múlik Amerikán. A legfontosabb viszont a politikai akarat, a szándék, hogy valóban meg is tegyék" - hangsúlyozta a képviselő.

Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés helyettes főnöke egy lapinterjúban közölte: információik szerint Oroszország azt tervezi, hogy még idén növeli a kamikaze drónok gyártását. "Fokozzák a termelést. Most nem fogok pontos számokat mondani, de a tervek szerint 2025-ben legalább 35-36 ezer Sahíd típusú csapásmérő pilóta nélküli repülőeszközt kívánnak gyártani" - mondta. Megjegyezte, hogy Oroszország más típusú drónokat is gyárt, például Gerberákat.

Az ukrán parlament kedden - immár 17. alkalommal - meghosszabbította a hadiállapot és az általános mozgósítás időtartamát 2026. február 3-ig. Az erről szóló elnöki rendelet jóváhagyását 315 képviselő szavazta meg a 450 tagú törvényhozásban.

(MTI)