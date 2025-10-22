Háború :: 2025. október 22. 16:39 ::

Amerikai alelnök: nehéz feladat lesz a Hamász lefegyverzése

Nehéz feladatnak nevezte a Gázai övezetet ellenőrző Hamász lefegyverzését és az övezet újjáépítését J.D. Vance amerikai alelnök szerdán Izraelben, ahol Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel egyeztetett.

"Nagyon-nagyon nehéz feladat előtt állunk; le kell fegyverezni a Hamászt és újjá kell építeni Gázát annak érdekében, hogy a gázaiak életét jobbá tegyük, és biztosítani kell azt is, hogy a Hamász többé ne jelentsen fenyegetést izraeli barátaink számára" - szögezte le Vance a kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Kiemelte azonban, hogy "a tűzszünet a várakozásoknál is jobban halad", és reményét fejezte ki, hogy a fegyvernyugvás tartós lesz, és "az egész Közel-Keletre egy jobb jövő vár".

Vance elmondta: Donald Trump amerikai elnök bízik abban, hogy Izrael - Washington többi, a Perzsa(Arab)-öbölben lévő szövetségesével együtt - rendkívül pozitív szerepet kap a régióban.

"Így aztán, őszintén szólva, az Egyesült Államoknak kicsit kevesebbet kell majd foglalkoznia a Közel-Kelettel, mert előlépnek régiós szövetségeseink, és átveszik az ellenőrzést a világ őket megillető szegletében" - húzta alá.

Mint mondta, a gázai tűzszünet lehetőséget ad Izraelnek arra, hogy megerősítse kapcsolatait a Közel-Kelet országaival - példaként említette Izraelnek a 2020-ban, Trump első elnöksége Izrael Marokkóval, az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel megkötött egyezményeit, amelyek keretében a három arab ország normalizálta kapcsolatait a zsidó állammal -, és lehetőséget ad egy tartós szövetségi rendszer kiépítésére a térségben. "Ez az Egyesült Államok legfontosabb érdeke, és úgy vélem, Izraelé is" - tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy amennyiben a gázai helyzetet példásan sikerül rendezni, az modellként szolgálhatna a világon más békeszerződésekhez is.

Netanjahu a sajtó előtt kijelentette, hogy hazája az izraeli biztonsági érdekeket szem előtt tartva hoz döntéseket, azonban hangsúlyozta: "közös döntéseket hozunk a régió érdekében, és azt gondolom, ez mindkettőnknek hasznos".

Úgy vélte továbbá, hogy Izraelnek - a hadsereg műveletei révén - "sikerült kést szegeznie a Hamász torkának", míg az Egyesült Államok eredményesen elszigetelte a szervezetet az arab és az iszlám világban.

A miniszterelnök elmondta, hogy a megbeszélésen egyeztettek a Gázai övezet "holnapjáról", beleértve a kérdést, ki fogja biztosítani a területen a rendet, milyen kormányzat jön létre a térségben, "és nagyon jó ötletek születtek".

"Nem lesz egyszerű, de nem is lesz lehetetlen" - szögezte le.

Netanjahu az esetlegesen Gázába vezénylendő török biztonsági erőkkel kapcsolatos kérdésre azt felelte, erről közösen kell dönteni.

Vance ezzel kapcsolatban azt mondta, Törökországnak "konstruktív szerepet szánnak" a tűzszünet második szakaszában.

Netanjahu méltatta továbbá a hazája és az Egyesült Államok közötti "páratlan szövetséget", azonban "szamárságnak" minősítette azon kijelentéseket, amelyek szerint Izrael "amerikai vazallusállam" lenne.

Vance Jichák Hercog izraeli elnökkel is találkozott, aki köszönetet mondott Trumpnak a régió ügyében tett erőfeszítéseiért.

"Reményt kell adni térségünknek, Izraelnek, palesztin szomszédainknak és gyermekeink jövőjének" - szögezte le Hercog, azonban aláhúzta azt is, hogy Izrael továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Hamász az összes, még az övezetben lévő izraeli túsz holttestét visszaadja a zsidó államnak.

Vance Izraelben a tervek szerint találkozik a túszok családtagjaival is.

(MTI nyomán)