Két zaporizzsjai és egy dnyipropetrovszki település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta a Zaporizzsja megyei Novomikolajivka és Privilne, valamint a Dnyipropetrovszk megyei Jehorivka települést - közölte hétfőn a moszkvai katonai tárca.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak azt mondta, hogy az orosz csapatok ellenőrzésük alá vonták Pokrovszk (Krasznoarmejszk) város nagy részét. Beszámolója szerint folytatódik a pokrovszki-mirnohradi agglomeráció elfoglalása, és az orosz hadsereg sikereket ér el Rogyinszke környékén.

Pusilin szerint az orosz erőknek sikerült elmozdulniuk Sahove (Oktyabrszkoje) felé annak ellenére, hogy Ukrajna tartalékosokat dobott át a dobropilljai kiszögellés elleni harchoz, és folytatódik az orosz előretörés a limani-sziverszki fronton is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán fél az elmúlt hetekben, elsősorban a donyecki régióban, fokozta a drónaktivitást, megpróbálva csapásokat mérni a lakott települések polgári infrastruktúrájára, hogy elterelje a figyelmet a számára kedvezőtlenül alakuló fronthelyzetről. Kitért arra, hogy az ukránok a cseh gyártmányú, FP-2-es típusú, pilóta nélküli repülőgépet is bevetik, amely százkilogrammos robbanótöltettel van felszerelve.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1380 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési és energetikai infrastruktúra vasúti hadiszállításokra használt elemeit, valamint egy katonai repülőteret, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, 15 páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, hét HIMARS-rakétát, továbbá 350 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

