Putyin: Kijevnek kell döntenie a bekerített ukrán katonák sorsáról

Ukrajna politikai vezetésének kell döntenie a Kupjanszkban és Krasznoarmejszkban (ukrán nevén: Pokrovszkban) blokkolt és bekerített állampolgárai sorsáról - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor szerdán Moszkvában sebesült katonákat látogatott meg a Pavel Mandrika katonasebész nevét viselő Központi Katonai Klinikai Kórházban.

Bejelentette: az orosz fegyveres erők nem ellenzik, hogy a média, beleértve az ukrán és a külföldi sajtót is, bejusson azokra a területekre, ahol az ukrán erőket bekerítették. Mint mondta, erre az időre a harci cselekmények felfüggeszthetők.

"Csak egy dolog aggaszt bennünket: az, hogy ukrán oldalról ne legyenek provokációk" - nyilatkozott.

Putyin szerint az orosz fegyveres erők a "különleges hadművelet" övezetének minden részén előrenyomulnak, és aktívan lépnek fel. Mint mondta, Oroszország azzal, amit tesz, hosszú távon biztosítja biztonságát, amit pedig az orosz fegyveres erők tesznek, az ország legfontosabb feladata. Méltatta az orosz katonák hősiességét.





Kitért a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép vasárnap bejelentett tesztelésére. Azt mondta, hogy a fegyver hajtóműve ezerszerte kisebb, mint egy atomtengeralattjáró ezzel összevethető nukleáris teljesítményű reaktora.

Közölte, hogy a Burevesztnyikbe beépített nukleáris reaktor "perceken és másodperceken belül elindítható", és hogy az eszközben alkalmazott nukleáris technológiákat fel fogják használni a Hold-programban, az elektronikát pedig már alkalmazzák az űrprogramokban. Kilátásba helyezte e technológiáknak az orosz nemzetgazdaságban való hasznosítását.

