Háború :: 2025. október 29. 19:07 ::

A dnyipropetrovszki Visnyeve elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Dnyipropetrovszk megyei Visnyeve települést az orosz hadsereg Ukrajnában - közölte szerdán a moszkvai katonai tárca.

A minisztérium a bekerített Kupjanszk és Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) városokból és környékükről orosz előrenyomulásról és visszavert ukrán felmentési kísérletekről számolt be. A beszámoló értelmében az orosz fél erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy meggyőzze az ukrán katonákat a megadásról.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében csaknem másfél ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó energetikai létesítményeket, valamint egy fegyvert és hadfelszerelést szállító vasúti szerelvényt, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek összeszerelésének és tárolásának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, tíz páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, továbbá 238 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)