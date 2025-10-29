Háború :: 2025. október 29. 20:34 ::

Olasz védelmi miniszter: Ukrajna valószínűleg belemegy majd a területvesztésbe

Ukrajna el fog jut oda, hogy döntenie kell, mennyit képes visszaszerezni az elveszített területeiből, és mennyit veszíthet még, ha folytatja a háborút - hangoztatta Guido Crosetto olasz védelmi miniszter a SkyTG24 hírtelevíziónak adott interjúban szerdán.

Guido Crosetto hozzátette, ez olyan döntés, amelyet egyedül az ukrán nép hozhat meg.

"Az esetleges területlemondásról Kijev dönt, és sem Oroszország, sem a nemzetközi közösség nem kötelezheti erre" Ukrajnát - tette hozzá a védelmi tárcavezető.

Crosetto úgy vélte, Volodimir Zelenszkij már "nyitást mutatott" a kérdésben, és "Ukrajna valószínűleg belemegy majd a területvesztésbe".

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kormányának védelmi minisztere azt követően nyilatkozott, hogy az olasz sajtóban részletek jelentek meg az ismert újságíró, Bruno Vespa Világvége című könyvéből. A csütörtökön megjelenő kötetben Guido Crosetto szintén az ukrajnai háborúról beszél, hangsúlyozva, hogy Ukrajna számára lehetetlenség visszaszerezni a 2014-ben és a 2022 februárja óta elveszített területeket.

"Oroszország soha nem fog engedni belőlük, és Ukrajnának magától nem lesz ereje visszaszerezni őket, még a mi segítségünkkel sem. Putyin sem hátrálhat, mivel az elfoglalt területeket alkotmánymódosítással orosznak kiáltotta ki, tehát azokról nem tárgyalhat" - mondta Guido Crosetto.

Kifejtette, az ukránokra vár a döntés, hogy "mi számít nagyobb áldozatnak, a területekről való lemondás vagy a véres háború folytatása, ami még rosszabbra fordulhat".

Ami a halálos áldozatokat illeti, Guido Crosetto azt a képtelenséget állítja, hogy 52 ezer ukrán veszítette életét, miközben orosz oldalon a halottak száma meghaladja az egymilliót. "A különbség az, hogy az ukránok ismerik veszteségüket, az orosz népnek fogalma sincsen róla" - mondta a védelmi miniszter.

(MTI nyomán)