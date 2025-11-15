Háború :: 2025. november 15. 14:03 ::

Ukrán hírszerzés: az orosz gazdaság egyre kiszolgáltatottabb a Kínába tartó exportnak

Az ukrán külső hírszerző szolgálat szerint az orosz gazdaság egyre inkább függ az energiahordozók és a fémek exportjától, ezek többségét Kínába adják el.

A szolgálat hivatalos honlapján szombaton közzétett jelentés szerint 2025 első kilenc hónapjában az Oroszország és Kína közötti kereskedelem volumene 163,6 milliárd dollárra csökkent, ami 9,4 százalékkal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában.

Idén csökkent Kína Oroszországba irányuló exportja - az említett időszakban 11,3 százalékkal 73,6 milliárd dollárra - és az orosz szállítások is Kínába, 7,7 százalékkal 90 milliárd dollárra.

A visszaesés fő oka az ukrán hírszerzés szerint az energiahordozók árának zuhanása volt. Az orosz energetikai export értéke 18,9 százalékkal, vagyis 14 milliárd dollárral csökkent január-szeptember között.

A másik tényező az orosz piac túltelítődése volt kínai autókkal. A 2024-es rekordszállítások után a kereslet 56 százalékkal esett vissza.

További gondokat okoztak a logisztikai zavarok. Ősszel torlódások alakultak ki a kínai-kazah határon, és megdrágult a szállítás Kínából Oroszországba: vasúton 25 százalékkal, közúton pedig 35 százalékkal. Néhány tengeri fuvarozó - köztük a kínai CStar Line és az STF Shipping - pénzügyi korlátozások miatt csökkentette járatait az orosz kikötőkbe.

"Az orosz gazdaság függősége az energiahordozók és a fémek exportjától, amelyek többségét Kínának adják el, egyre sebezhetőbbé teszi Oroszországot a kínai piaci kereslet ingadozásaival szemben, és tovább növeli Moszkva Pekingtől való kiszolgáltatottságát" - vélekedett az ukrán külső hírszerzés.

(MTI)