2025. november 16. 14:03

Ukrajna oroszországi olajfinomító elleni támadásról számolt be

Az ukrán hadsereg vasárnap bejelentette, hogy csapást intézett a délnyugat-oroszországi Szamara régióban lévő Novokujbisevszk olajfinomítója ellen – írja az MTI.

A tájékoztatás szerint a területen robbanást és tüzet is észleltek.

Mindeközben a dél-ukrajnai Odessza hatóságai újabb orosz dróntámadásról számoltak be vasárnapra virradóra, a tájékoztatás szerint a támadás során több lakóépület és a polgári infrastruktúra egy része megrongálódott. Oleh Kiper, a régió kormányzója Telegramon azt közölte, károk keletkeztek egy naperőműben is.

Az északkeleti Szumi régióból szintén orosz támadásról adtak hírt, amelyben egy 86 éves nő megsebesült.