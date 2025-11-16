Háború, Külföld :: 2025. november 16. 14:36 ::

Kreml: Washington nem mondta fel az anchorage-i megállapodásokat

Washington nem tett olyan bejelentetést, miszerint az alaszkai Anchorage-ban elért megállapodások érvényüket vesztették volna - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

"Nem volt hivatalos cáfolat részükről azzal kapcsolatban, hogy ezek a megállapodások és megegyezések érvényüket vesztették volna" - hangoztatta.

"Természetesen sok kommentár született, ezek a kommentárok a helyzet alakulásával, a különböző tárgyalások, egyebek között között az európaiakkal és az ukránokkal folytatott tárgyalások során születtek" - tette hozzá.

Usakov szerint az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban sok jelzés érkezik Moszkvába.

"Egyesek tetszenek nekünk, mások nem" - mondta, hangsúlyozva, hogy az alap továbbra is Anchorage marad.

Vlagyimir Putyin orosz államfő 2025 augusztus 15-én elnök tíz év után először látogatott el az Egyesült Államokba, és hat év után először találkozott személyesen Donald Trump amerikai elnökkel Anchorage-ben, Alaszka államban.

Közölte, hogy a kijevi vezetést tájékoztatták a Putyin és Trump által elért megállapodásokról, de ezek nem tetszenek neki.

"Anchorage-et sok európai sem szereti, de nem mindenki van így ezzel. Vagyis (...) azok nem szeretik, akik nem akarnak békés rendezést, hanem a háborút az utolsó ukránig akarják folytatni". - nyilatkozott a tanácsadó.

Beszámolója szerint Moszkva és Washington között folytatódik a kapcsolattartás.

"Megállapodtunk egy találkozóról Budapesten, majd a találkozót egy időre elhalasztottuk. A kapcsolattartás ebben az ügyben folytatódik" - fogalmazott Usakov.

"Nekem úgy tűnik, hogy hogy ha Washington és Moszkva között megszületik az alapvető megállapodás a vezetők találkozójáról egy adott helyen, akkor sok technikai és politikai nehézség háttérbe szorul majd" - tette hozzá.

(MTI)