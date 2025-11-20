Háború :: 2025. november 20. 18:15 ::

Francia vezérkari főnök: a franciáknak el kell fogadniuk, hogy elveszíthetik a fiaikat

Fabien Mandon vezérkari főnök "teljes mértékben jogosult a fenyegetésekről nyilatkozni" - jelentette ki csütörtökön Catherine Vautrin francia védelmi miniszter, miután a tábornok előző nap úgy vélte, hogy Franciaországnak "el kell fogadnia, hogy elveszítheti a fiait".





Watch the video for more ▶️ 🇫🇷 Chief of the Defence Staff General Fabien Mandon has been roundly condemned in France for saying the country must be ready to "lose its children".Watch the video for more ▶️ pic.twitter.com/aWMIheNZPn November 20, 2025

"Szavai, amelyeket politikai célból kiragadtak szövegkörnyezetükből, egy olyan vezető katonai nyelvezetét tükrözik, aki minden nap tudatában van annak, hogy fiatal katonák kockáztatják életüket a nemzetért" - írta ki az X-en a tárcavezető, elítélve több ellenzéki politikus reakcióját, akik "háborús beszéd" miatt kritizálták a vezérkari főnököt.

Fabien Mandon kedden a francia polgármesterek éves kongresszusa előtt elmondott beszédében úgy vélte, hogy Franciaországnak helyre kell állítania "lelkierejét, hogy elfogadja, hogy fájdalmas lehet megvédeni azt, ami a lényegünk", és készen kell állnia arra, hogy "elfogadja, hogy elveszíthetjük fiainkat".

Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Lázadó Franciaország vezetője azonnal "teljes egyet nem értésének" adott hangot. Az ellenzéki politikus szerint "nem (a vezérkari főnök) dolga, hogy senki által el nem döntött háborús előkészületekre szólítsa fel a polgármestereket vagy bárkit" - írta a X-en.

"Ezt nem! 51 ezer (háborús) emlékmű a településeinken nem elég? Igen a nemzetvédelemre, de nem az elviselhetetlen háborús beszédekre!" - mondta a Francia Kommunista Párt vezetője, Fabien Roussel.

A Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülés visszafogottabban reagált.

"Késznek kell lenni meghalni a hazáért (...) viszont a háborúnak igazságosnak kell lennie (...), vagy a szükségességnek azt kell jelentenie, hogy a nemzet puszta túlélése forog kockán" - mondta Louis Aliot, a Nemzeti Tömörülés képviselője. "Nem hiszem, hogy sok francia lenne hajlandó meghalni Ukrajnáért" - tette hozzá.

A védelmi miniszter szerint viszont "fontos, hogy a polgármesterek tisztában legyenek a jelenlegi helyzettel".

"Egyértelmű a felelősségünk: elkerülni minden konfrontációt, de felkészülni rá, és megerősíteni a védelmi szellemet, azt a kollektív erkölcsi erőt, amely nélkül egyetlen nemzet sem tudna helytállni a megpróbáltatásokban" - mondta.

Más európai, köztük német és dán vezetőkhöz hasonlóan Mandon tábornok is úgy vélte októberben a képviselők előtt, hogy a francia hadseregnek "három-négy éven belül fel kell készülnie egy ütközetre" Oroszországgal, amely "kísértést érezhet a háború folytatására kontinensünkön".

Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta a francia hatóságok rendszeresen arra figyelmeztetnek, hogy Moszkva törekvései és Washington változó álláspontjai által fokozódik az instabilitás az európai kontinensen.

Franciaországnak "fel kell készülnie egy nagyméretű, nagy intenzitású konfliktus lehetőségére Európa szomszédságában 2027-2030-ig, párhuzamosan a hibrid támadások jelentős növekedésével az ország területén" - foglalta össze a 2025-ös Nemzeti Stratégiai Szemle, a hatóságok elemzése.

(MTI nyomán)