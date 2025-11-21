Háború, Külföld :: 2025. november 21. 16:12 ::

Netanjahu: akkor sem lesz palesztin állam, ha ez ellehetetlenítené a Szaúd-Arábiával való barátkozást

Az izraeli miniszterelnök egy interjúban egyértelművé tette: Izrael létbiztonságát fenyegetné egy palesztin állam, ezért semmilyen körülmények között nem hajlandó elfogadni annak létrehozását – még akkor sem, ha ez megakasztaná a Szaúd-Arábiával való közeledést – írja a Neokohn.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön egyértelműen leszögezte: Izrael nem fogja jóváhagyni egy palesztin állam megalapítását – még a Szaúd-Arábiával történő történelmi normalizáció árán sem.



Palesztinpárti tüntetők Netanjahu-bábut égetnek Washington, 2024. július 24. (fotó: Nathan Howard / Reuters)

A kormányfő az Abu Ali Express Telegram-csatornának adott interjúban kijelentette:

Nem lesz palesztin állam. A dolog egyszerű: nem fog létrejönni.

„Izrael létét fenyegetné”

Arra a kérdésre, hogy ez az álláspontja akkor is érvényes-e, ha a palesztin államiság elutasítása ellehetetleníti a szaúdi normalizációt – amelynek Rijád feltételeként szabja a „hiteles utat” a palesztin állam felé –, Netanjahu így válaszolt:

A válasz: palesztin állam nem lesz. Ez létfontosságú fenyegetést jelentene Izrael számára.

A miniszterelnök arra is utalt, hogy a gázai háború késleltette ugyan a Szaúd-Arábiával folytatott tárgyalásokat, de szerinte a feltételek most ismét kedvezőbb irányba mozdulhatnak.

A feltételeknek mindkét fél számára elfogadhatónak kell lenniük. Tudom, hol kell megállni és megvédeni a biztonsági érdekeinket. Ha a folyamat beérik – kiváló. Ha nem, Izrael akkor is megőrzi létfontosságú érdekeit.

Minden gázainak megadná a lehetőséget, hogy lelépjen

Netanjahu az interjúban a rafahi határátkelő ügyét is érintette. Kijelentette: Izrael akkor nyitja meg ismét a határátkelőt, ha a Hamász visszaadja a három, már halottnak nyilvánított túsz – Dror Or, Ran Gvili és Sudthisak Rinthalak – földi maradványait.

Megállapodtunk: a határ csak akkor nyílik meg, ha minden túsz visszakerül hozzánk. Nagyon közel vagyunk ennek lezárásához – és amint teljesül, Rafah újra megnyílik.

Netanjahu hozzátette: támogatná, ha Egyiptom lehetővé tenné a Gázából távozni kívánó civilek kilépését.

Minden olyan gázainak, aki el akar menni, lehetőséget kellene kapnia erre – ezt eddig megtagadták tőlük.

Ankarával nem az igazi a népirtók viszonya

A miniszterelnök Törökországról is beszélt, amelynek vezetése a Neokohn zsidómentegető megfogalmazása szerint – Recep Tayyip Erdoğan irányításával – a háború során a Hamászt támogatta, és rendszeresen Izraelt vádolta „népirtással”.

Netanjahu szerint Izrael továbbra is törekszik valamiféle működőképes viszonyra Ankarával, ugyanakkor nem hunyhat szemet az esetleges fenyegetés felett.

Remélem, nem válik valósággá a fenyegetés, de kizárni sem lehet.

A kormányfő emlékeztetett: Izrael már korábban is akadályozta Ankara szíriai katonai jelenlétének bővítését.

Nem engedtük be őket Dél-Szíriába, és a T–4-es légibázisra sem. Sőt, az utóbbit meg is támadtuk.

Netanjahu hangsúlyozta: a háttérben folyamatos és „csendes” párbeszéd zajlik Törökországgal, hogy elkerüljék a további eszkalációt – de Izrael katonai tervezése mindig figyelembe veszi Ankara képességeit.