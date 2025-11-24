Háború :: 2025. november 24. 09:08 ::

Fehér Ház: az ukrán küldöttség minden lényeges aggályára átfogó választ kapott

Az ukrajnai békéről Genfben tartott amerikai-ukrán egyeztetés "nyílt és részletekbe menő" volt, valamint a partnerség és a közös cél szem előtt tartásának szellemében zajlott, jelentős lépés volt a béke felé – értékelte a Fehér Ház a diplomáciai tárgyalások legutóbbi fordulóját.

Az amerikai elnöki hivatal helyi idő szerint vasárnap este kiadott közleménye szerint az amerikai részről Marco Rubio külügyminiszter vezette tárgyalóküldöttség megerősítette az Egyesült Államok határozott elkötelezettségét abban, hogy biztosítsák Ukrajna szuverenitását, biztonságát és jövőbeli prosperitását, "ami központi eleme a jelenleg is zajló diplomáciai folyamatnak".

Hangsúlyozták, hogy a békefolyamatban elért előrelépés Donald Trump amerikai elnöknek a háború lezárására irányuló célkitűzése révén jött létre, és arra is ígéretet tettek, hogy a további folyamat során szoros kapcsolatot tartanak fenn az európai partnerekkel.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint az ukrán delegáció arról biztosította az amerikai tárgyalópartnereket, hogy minden lényeges aggályára átfogó választ kapott – ideértve a biztonsági garanciákat, Ukrajna hosszú távú gazdasági fejlesztését, az infrastruktúra védelmét, a tengeri közlekedés szabadságát, valamint a politikai szuverenitást.

Ukrajna képviselői az eléjük terjesztett béketerv áttekintését és tisztázását követően azt a meggyőződésüket fejezték ki, hogy a jelen javaslat tükrözi az ukrán nemzeti érdekeket, valamint hiteles és kikényszeríthető mechanizmusokat tartalmaz arra, hogy biztosítsa Ukrajna rövid és hosszú távú biztonságát - olvasható a washingtoni összefoglalóban.

Az amerikai és ukrán tárgyalópartnerek közös nyilatkozatot is kiadtak, ami többi között hangsúlyozza, hogy a béketerv végleges elfogadása Donald Trump amerikai és Volodmir Zelenszkij ukrajnai elnök döntésétől függ.

Szombaton Keith Kellogg, az amerikai elnök különleges ukrajnai megbízottja a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy már következő héten Washingtonba látogathat Volodimir Zelenszkij.

A hétvégén Genfben tárgyaló amerikai küldöttségnek tagja volt Marco Rubio külügyminiszter és elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó mellett Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, Jared Kushner diplomata, valamint Dan Driscoll, az amerikai kormány hadseregért felelős minisztere.

(MTI nyomán)