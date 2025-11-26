Háború :: 2025. november 26. 10:31 ::

Hangfelvétel: Trump megbízottja tanácsokkal látta el az oroszokat a béketerv kapcsán

A Donald Trump és Vlagyimir Putyin közti majdani telefonhívás részleteiről egyeztet Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója egy október 14-én rögzített hangfelvételen, ami a Bloomberg birtokába jutott. A lap a hangfelvétel teljes leiratát is közölte. /Bővített hír./

A felvétel szerint Witkoff azt javasolja, hogy amikor majd Trump és Putyin telefonon beszélnek, akkor Putyin gratulálhatna az amerikai elnöknek a gázai béke eléréséhez, egyben jelezhetné az amerikai elnöknek, hogy őt a béke emberének tartja, igyekvését pedig ők is támogatták. „Ez egy remek kiindulási alap lehetne” – mondta.

Ezután Witkoff arról beszélt Usakovnak, hogy ő az elnöknek úgy jellemezte Oroszországot, hogy az mindig is békemegállapodást akart.

– És azt hiszem, a probléma az, hogy két nemzettel van dolgunk, amelyek nehezen tudnak kompromisszumra jutni, és ha sikerül, akkor békemegállapodásunk lesz. Még azon is gondolkodom, hogy talán egy 20 pontos békejavaslattal álljunk elő, akárcsak Gázában – mondta az amerikai különmegbízott.

Ezt követően Witkoff azt javasolta Usakovnak, hogy Putyin vesse fel Trumpnak, hogy ő és Usakov egy nagyon hasonló békemegállapodásról beszélt, mint a gázai, és hogy ezzel előrébb lehetne mozdulni, ennek pedig szerinte Donyeck és egy területcsere a része lehetne. Ezután Witkoff szerint Trump nagy mozgásteret fog majd adni neki a kérdésben.

Figyelemre méltó részlet, hogy az amerikai különmegbízott azt is elárulta Putyin tanácsadójának, hogy Zelenszkij azon a héten, pénteken a Fehér Házba érkezik, amin Witkoff is részt vesz. Egyben jelezte, hogy ha lehetséges, a pénteki megbeszélés előtt felhívjuk a főnöködet – mondta Usakovnak.

Két nappal később Trump és Putyin Oroszország kérésére telefonon beszélt, és az amerikai elnök a két és fél órás beszélgetést „nagyon produktívnak” nevezte, és azt is megemlítette, hogy Putyin gratulált neki a gázai megállapodáshoz.

(24 nyomán)