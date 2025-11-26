Háború :: 2025. november 26. 12:47 ::

Újabb terrorhadjáratot indítottak a zsidó megszállók Ciszjordániában

Átfogó hadműveletet indított az izraeli hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat szerda hajnalban Ciszjordánia északi részén - jelentette a katonai szóvivő.

Az éjjel kezdődött "megelőző, kezdeményező műveletek" célja a "terrorcsoportok szerveződésének, a terrorista infrastruktúra kialakulásának" a meghiúsítása a térségben. A több napig tartó razziák elsősorban a ciszjordániai menekülttáborokat érintik.

Tamun és Tubász, valamint más településeken a hadsereg hajnali négytől kijárási tilalmat rendelt el. Az izraeli katonák célja, hogy megakadályozzák a palesztin fegyveres csoportok újjászerveződését, felkutassák a robbanószerkezeteket és a fegyvereket.

A razziákon átkutatják a falvakat, és a hírszerzés előzetes információi alapján körözött személyeket vesznek őrizetbe. Az akciók nyomán kiterjedt házkutatások és kihallgatások is várhatók, köztük a Sin Bet által régóta keresett gyanúsítottaké.

A közelmúltban ebben a térségben - a "falvak ötszöge" területén - gyakran izraeli katonákra támadtak, és pokolgépeket helyeztek el a közelükben. Az új hadművelet időtartama annak katonai eredményeitől függ, hogy mennyi fegyvert sikerül lefoglalni és hány gyanúsítottat sikerül őrizetbe venni.

"Értesítettek a többnapos katonai művelet kezdetéről a körzetben, és a hadsereg földtorlaszokat emelt" - mondta az al-Arabi csatornának Tubász kormányzója. "A művelet célja a palesztin civilek üldözése. A környéken megbénult a közlekedés, és veszély fenyegeti a civilek életét, különösen az idősekét, a betegeké és a gyerekekét. Az izraeli megszállás kész tényeket elé akarja állítani az ott élőket. Nem igaz, hogy körözött személyek lennének a körzetben. A hadsereg a körzet földrajzi elhelyezkedése miatt támadt" - állította.

"A hadsereg nagy erőkkel, buldózerekkel vonult be Tubászba és Tamunba, miközben helikopterek köröztek felettük" - közölte a Wafa palesztin hírügynökség. Tubászban bezártak minden iskolát és óvodát, és a kormányzó elrendelte a kormányzati és magánintézmények leállítását is.

A Dzsenín melletti Mirka nevű faluban az izraeli biztonságiak megtalálták, majd likvidálták azt a fegyverekkel és robbanószerkezetekkel bujkáló "terroristát", aki 2024 augusztusában egy merényletben megölte Gideon Perit. Egy másik akcióban azzal a "terroristával" végeztek, aki gázolásos merényletben megölte Diego Gabriel Hersage őrmestert és Elia Hillel őrmestert.

(MTI nyomán)