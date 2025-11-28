Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. november 28. 15:37 ::

Magukat megadó, térdelő palesztinokat lőttek agyon a zsidó mészárosok

Agyonlőttek a zsidók két magát megadó palesztint a megszállt Ciszjordániában.

Az eset a terület ésazaki részén, Dzseninben történt, ahol "biztonsági akciókat" hajt végre a zsidó terrorállam hadserege.

Az izraeli hadsereg és rendőrség szerint a palesztinok körözött személyek voltak, akik "terrorszervezettel állnak kapcsolatban", az esetet még vizsgálják. A terrorállam hadserege azt állítja, hogy a két palesztin robbanóanyagokat dobott rájuk és a biztonsági erőkre lőtt, amikor megpróbálták elfogni őket, majd elbújtak egy házban, és csak akkor sikerült kiszedni őket, amikor egy buldózerrel kezdték megbontani a falat.

A brutális felvételt egy egyiptomi televízió rögzítette, itt az látható, hogy a magukat megadó palesztinokat közvetlen közelről fejbe lövik.

A felvétel nyilvánosságra kerülése után az izraeli védelmi erők és a rendőrség közös közleményt adott ki, melyben azt állítják, hogy parancsnoki szinten vizsgálják az esetet. Egy határőrségi forrás szerint az elsődleges vizsgálat alapján „egyikük megpróbált felkelni a földről, és gyanús mozdulatot tett, ezért a katonák úgy rálőttek” - ez azonban sem a videó, sem a beszámoló alapján nem tűnik kielégítő magyarázatnak.

A Palesztin Hatóság (PA) háborús bűncselekmény elkövetésével vádolta az izraeli erőket, és a gyilkosságokat brutális kivégzéseknek minősítette.

Itamar Ben Gvir, a zsidó terrorállam szélsőjobboldali nemzetbiztonsági minisztere teljes mértékben támogatta az ügyben elkövetett bűncselekményeket, majd hozzátette, hogy „a terroristáknak meg kell halniuk”.



Izraeli megszállók a ciszjordániai Tubas városában 2026. november 28-án (fotó: Majdi Mohammed/AP)

Ciszjordánia északi részén is hadműveleteket folytatnak a zsidó gyilkosok, természetesen a "béke jegyében" kutatnak "terroristák" után.

(BBC, 444 nyomán Kuruc.info)