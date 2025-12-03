Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója moszkvai idő szerint szerdára virradóra, miután közel öt órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja a moszkvai Kremlben.
⚡ President Vladimir Putin receives US President’s Special Envoy Steve Witkoff.— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 2, 2025
On the Russian side, the meeting is also attended by Presidential Aide Yury Ushakov & Special Presidential Representative for Investment & Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev pic.twitter.com/Q8HLdkGguK
Usakov az eszmecserét mindemellett nagyon hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak nevezte.
Trump’s special envoy Witkoff put his hand over his heart when Putin walked in the room. Like he’s reunited with a loved one. That really tells you all you need to know. pic.twitter.com/q9spsNH8XD— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 23, 2025
A felek megvitatták az amerikai béketervet, amelyet Washington és Kijev közötti konzultációk során dolgoztak ki. A találkozón az orosz és az amerikai fél abban állapodott meg, hogy folytatják a munkát a rendezés érdekében, és hogy nem hozzák nyilvánosságra a tárgyalások tartalmát.
🇺🇸🇷🇺 SUMMARY: No agreement was reached, and significant work remains ahead.— Lenka White (@white_lenka) December 2, 2025
⚡️Putin's conversation with Witkoff and Kushner, however, was useful and constructive, Advisor Ushakov said.
Key points:
🔻 Putin indicated that Moscow could accept certain elements of the US plan for… pic.twitter.com/dyng90hKX7
Ami a lehetséges elnöki szintű találkozót illeti, az attól függ, hogy milyen előrelépést tudunk elérni ezen az úton, amelyen kitartóan fogunk dolgozni a tanácsadók, a külügyminisztériumok képviselői és egyéb szervek részéről - mondta Usakov.
Közölte, hogy Moszkva további négy dokumentumot kapott meg az eredeti, 27 pontból álló ukrajnai rendezési terv mellett. Úgy vélekedett, hogy a mostani tárgyalások után a megállapodás "egészen biztosan nem került messzebbre".
Az éjszakába nyúló megbeszéléseken amerikai részről részt vett Jared Kushner, az amerikai elnök veje, az Affinity Partners cég alapítója, orosz részről pedig Usakov mellett Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója.
🔴 Steve Witkoff & Jared Kushner are meeting Vladimir Putin in Moscow for a fresh round of peace talks— The Telegraph (@Telegraph) December 2, 2025
Read the full story behind these pictures, highlighting the stakes behind those talks 👇https://t.co/unQjZNAoMD pic.twitter.com/vd58ShnJS7
Witkoff idén immár a hatodszor látogatott Oroszországba. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja korábban február 11-én és március 13-án járt Moszkvában, április 11-én Szentpéterváron, április 25-én és augusztus 6-án pedig ismét az orosz fővárosban találkozott Putyinnal. Az összes találkozó központi témája az ukrajnai rendelés volt.
A legutóbbi látogatást a Kreml produktívnak és elég eredményesnek minősítette. Ez készítette közvetlenül elő az augusztus 15-i amerikai-orosz csúcstalálkozót Alaszkában.
