Háború :: 2025. december 5. 06:54 ::

Balti védvonalat alakítanának ki az érintett országok államfői az orosz határon

Lettország, Litvánia és Észtország államfője szkeptikusan nyilatkozott csütörtöki rigai találkozójukon az ukrajnai háború lezárását szolgáló béketárgyalások sikeréről.

"Úgy gondolom, hogy a kompromisszum és a konszenzus esélye minimális. Mégis meg kell próbálnunk" - mondta a megbeszélés után Gitanas Nauseda litván elnök.

A litván elnök mellett Edgars Rinkevics lett elnök, a tanácskozás házigazdája és Alar Karis észt elnök is méltatta az Egyesült Államok erőfeszítéseit és legutóbbi tárgyalásait, de a három államfő leszögezte: szerintük Oroszország és Vlagyimir Putyin elnök nem akar békét, és folytatni akarják a háborút.

Hangoztatták, hogy Ukrajna részvétele nélkül nem lehet döntést hozni az ország jövőjéről és biztonságáról. Sürgették, hogy Európa nagyobb beleszólást kapjon a tárgyalásokba. "Meggyőződésem, hogy Európának és Ukrajnának is ott kell lennie a tárgyalóasztalnál az ilyen megbeszéléseken" - mondta Rinkevics.

A három balti elnök tanácskozásán szóba került, hogy kialakítanának egy úgynevezett balti védvonalat, vagyis fizikai akadályokat emelnének az orosz és a fehérorosz határokon. Felszólították az EU-t és NATO-t, hogy továbbra is nagy hangsúlyt fektessen a balti térség biztonságára.

(MTI)