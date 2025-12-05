Lettország, Litvánia és Észtország államfője szkeptikusan nyilatkozott csütörtöki rigai találkozójukon az ukrajnai háború lezárását szolgáló béketárgyalások sikeréről.
"Úgy gondolom, hogy a kompromisszum és a konszenzus esélye minimális. Mégis meg kell próbálnunk" - mondta a megbeszélés után Gitanas Nauseda litván elnök.
A litván elnök mellett Edgars Rinkevics lett elnök, a tanácskozás házigazdája és Alar Karis észt elnök is méltatta az Egyesült Államok erőfeszítéseit és legutóbbi tárgyalásait, de a három államfő leszögezte: szerintük Oroszország és Vlagyimir Putyin elnök nem akar békét, és folytatni akarják a háborút.
Hangoztatták, hogy Ukrajna részvétele nélkül nem lehet döntést hozni az ország jövőjéről és biztonságáról. Sürgették, hogy Európa nagyobb beleszólást kapjon a tárgyalásokba. "Meggyőződésem, hogy Európának és Ukrajnának is ott kell lennie a tárgyalóasztalnál az ilyen megbeszéléseken" - mondta Rinkevics.
A három balti elnök tanácskozásán szóba került, hogy kialakítanának egy úgynevezett balti védvonalat, vagyis fizikai akadályokat emelnének az orosz és a fehérorosz határokon. Felszólították az EU-t és NATO-t, hogy továbbra is nagy hangsúlyt fektessen a balti térség biztonságára.
(MTI)