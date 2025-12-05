Háború, Külföld :: 2025. december 5. 17:50 ::

Volt francia vezérkari főnök: a gyengéket megtámadják, ezért masszív fegyverkezés kell

Franciaországnak "masszívan újra kell fegyverkeznie" a következő tíz évben a fenyegetésekkel szemben - jelentette ki Pierre de Villiers, a francia hadsereg volt vezérkari főnöke (2014-2017), aki szerint elengedhetetlen "helyreállítani a nemzeti egységet".

Legújabb könyve (Pour le succes des armes de la France - Franciaország fegyvereinek sikeréért) megjelenése alkalmából az AFP hírügynökségnek adott interjújában a tábornok úgy vélte, hogy "Franciaország és a franciák védelemnek a témáját meg kell vitatni, és a legfontosabb témák közé kell emelni, mert a helyzet súlyos".



A világ legnagyobb didalívét Napóleon allíttatta a francia hadi nagyságnak

"A világtörténelemben jól látható, hogy a gyengéket az erősek megtámadják. Ha újra erősek és tiszteletre méltók akarunk lenni, akkor masszívan fel kell fegyverkeznünk felszereléssel, emberrel, lőszerrel, logisztikával, és erkölcsi erővel is" - hangsúlyozta a volt vezérkari főnök, aki szerint ugyanakkor Franciaország "nagyon kényes pénzügyi helyzetben van, nagy lesz a kísértés, hogy lemondjunk erről a fegyverkezésről".

"A nemzeti kohéziót számos társadalmi, földrajzi és generációs törésvonal meggyengítette. Helyre kell állítani ezt a nemzeti egységet" - hívta fel a figyelmet a volt vezérkari főnök, aki nemsokkal Emmanuel Macron 2017-es elnökké választása után nyújtotta be a lemondását , miután nyílt konfliktusba került az államfővel.

Pierre de Villiers 2017-ben bírálta a hadseregnél tervezett megtakarításokat, s a védelmi költségvetést "tarthatatlannak" nevezte. Ő az első vezérkari főnök, aki lemondott az 1958-ban, Charles de Gaulle elnök által által alapított V. köztársaság történetében.

"Jelenleg veszélyben vagyunk, mert elfelejtettük, hogy a háború lehetséges, és a törések nagymértékben gyengítenek minket. Mindenképpen foglalkozni kell ezekkel, kezdve a fiatalsággal, az oktatással, a családdal, azzal a katonai szolgálattal, amelyet nagyon régóta szorgalmazok" - mondta a nyugalmazott tábornok.

Emmanuel Macron november végén bejelentette, hogy Franciaország jövő nyártól bevezeti a tíz hónapos "nemzeti szolgálatot" fiatal felnőttek számára, amely önkéntes lesz, és "a hadsereg igényeit" hivatott kielégíteni az orosz fenyegetésekkel és a megnövekedett konfliktuskockázatokkal szemben.

Franciaország 1997-ben törölte el a kötelező sorkatonai szolgálatot. Annak visszaállítása az államfő szerint "olyan ötlet, amelyet csak azok támogatnak, akik nem ismerik a mai hadseregeink valóságát".

Az önkéntes katonai szolgálatért minden fiatal havonta legalább 800 eurót kap, emellett szállást, étkezést és felszerelést is biztosítanak számára. A költségvetési megtakarítások miatt a program fokozatosan fog felfutni: az első évben 3 ezer fiatalt kell elérnie, 2030-ra évi 10 ezer, 2035-re pedig 42 500 fős célkitűzéssel.

A jelenlegi vezérkari főnök, Fabien Mandon november közepén a francia polgármesterek éves kongresszusa előtt elmondott beszédében úgy vélte , hogy Franciaországnak helyre kell állítania "lelki erejét, hogy elfogadja, fájdalmas lehet megvédeni azt, ami lényegünk", és készen kell állnia arra, hogy "elfogadja, elveszíthetjük fiainkat".

A kijelentést a baloldali ellenzék egy része "háborús uszításnak" minősítette, míg a szintén ellenzéki, szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés "hibának" nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy a franciák "nem készek meghalni Ukrajnáért".

(MTI)

