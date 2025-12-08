Háború :: 2025. december 8. 12:03 ::

Trump Jr.: Monacóban minden rendszámtábla ukrán, a korrupt gazdagok elmenekültek, a parasztok vívják a háborút

Donald Trump Jr., az Egyesült Államok elnökének fia szerint az USA beszüntetheti az ukrajnai háborús erőfeszítések támogatását – írja a The Guardian nyomán az Index. Az Egyesült Államok államfőjének legidősebb fia a beszámoló szerint spekulatív megjegyzéseket tett Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök és az Európai Unió elleni „kirohanásaiban”.



Fotó: Ahmet Turhan Altay / Anadolu / Getty Images

Egy közel-keleti konferencián az amerikai elnök fia egy hosszas szónoklatban arról beszélt, hogy Ukrajna korrupt gazdagjai elmenekültek hazájukból, hátrahagyva „azt, amit parasztosztálynak hittek”, hogy megvívják a háborút. Trump Jr. azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij azért hosszabbítja meg a háborút, mert tudja, hogy soha nem nyerne választást, ha az véget érne.

Azt mondta, hogy az ukrajnai elnök a baloldalon már-már istenségnek számít, de azzal érvelt, hogy Ukrajna sokkal korruptabb, mint Oroszország. Bírálta Kaja Kallast, az Európai Unió külpolitikai főképviselőjét, mondván, hogy az európai szankciók nem működnek, mivel megemelték az olaj árát, amelyből Oroszország finanszírozhatná a háborúját. Az európai terv szerinte: „»megvárjuk, amíg Oroszország csődbe megy« – ez nem terv”.

Donald Trump Jr. elmondta: a 2022-es választási kampányban csak három olyan emberrel találkozott, akik az ukrajnai háborút a tíz legfontosabb kérdés közé sorolták. A venezuelai hajók által az Egyesült Államokba szállított fentanil veszélye „sokkal egyértelműbb és közvetlenebb, mint bármi, ami Ukrajnában vagy Oroszországban történik” – fejtegette.

A legkiszámíthatatlanabb politikusnak tartja apját, aki elsétálhat a rendezéstől

Az Egyesült Államok elnökének fia azt állította, hogy a nyáron egyetlen napon Monacóban megfigyelte, hogy a szuperautók, például a Bugattik és Ferrarik 50 százalékán ukrán rendszámtábla volt. „Szerinted ezt Ukrajnában szerezték meg?” – kérdezte.

– Halljuk a pletykákat, hogy mi folyik itt, amikor azt látjuk, hogy Monacóban minden rendszámtábla ukrán. [...] A gazdagok elmenekültek, és otthagyták azt, amit paraszti osztálynak hittek, hogy megvívják ezeket a háborúkat. Nem volt semmi okuk a megállásra, mert amíg a pénzvonat jött, és ők loptak, senki sem ellenőrzött semmit, így nem volt ok a békére – hangsúlyozta. Amikor arról kérdezték, lehetséges-e, hogy apja – aki azzal az állítással indult a választásokon, hogy békét hozhat Ukrajnának – egyszerűen elsétál, Trump Jr. azt mondta, talán igen, jelezve: apja a politika egyik legkiszámíthatatlanabb embere.

Megfogadta, az Egyesült Államok többé nem lesz „az idióta a csekkfüzettel”.