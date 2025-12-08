Az Egyesült Államok visszakéri Libanontól azt a fel nem robbant GBU–39-es siklóbombát, amelyet az izraeli légierő vetett be a héten Bejrút ellen. Washington attól tart, hogy a fejlett fegyver orosz vagy kínai kézbe kerülhet - közölte a Jerusalem Post nyomán a Portfólió.
One of the America's advanced GBU-39B precision-guided bomb failed to detonate in Beirut.— Current Report (@Currentreport1) November 25, 2025
Reports are circulating that US is urging the Lebanon to return the unexploded munition, fearing the technology could fall into the hands of Russia or Iran. pic.twitter.com/9uT1y8Pukn
Az Egyesült Államok arra kérte Libanont, hogy szolgáltasson vissza egy fel nem robbant, GBU–39 típusú kis méretű siklóbombát – derül ki libanoni sajtójelentésekből. A bombát az izraeli légierő vetette be a héten Bejrút ellen, Ali Tabatabai, a Hezbolláh egyik katonai parancsnoka elleni akció során.
Reportedly, this image of an unexploded GBU-39 bomb is from the Israeli strike on Hezbollah official Hitham Tabatabai. Photos of the building show what looks like entry holes of at least 6 GBU-39 bombs. https://t.co/kSOwcs0plK pic.twitter.com/Uo80KRljlj— Trevor Ball (@Easybakeovensz) November 23, 2025
Amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy a bomba orosz vagy kínai kézbe kerülhet.
A libanoni kormány egyelőre hivatalosan nem reagált Washington megkeresésére.
A GBU–39-et a Boeing gyártja, hatótávolsága pedig eléri a 110 kilométert. Így a harci gép biztonságos távolból tudja indítani, a hajtómű hiánya (mivel siklik) pedig leszorítja a költségeket.
A siklóbombák ma már nem számítanak ritkaságnak, a GBU–39-et azonban különösen hatékony robbanófeje emeli ki közülük. A bomba a tömegéhez képest jelentős pusztítást okoz, mindössze 110 kilogrammos súlya miatt egy vadászgép akár négy ilyet is magával vihet egyetlen bevetés során.
🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 1, 2025
United States Pressures Lebanon to Return Bomb Used in Beirut Assassination - Maariv
Fears that Iran or Russia may reverse-engineer the unexploded GBU-39 bomb, which was used in the assassination of Hezbollah's military commander. " pic.twitter.com/vzjm9s5hP5
A hivatalos információk szerint a GBU–39 ráadásul kifejezetten pontosnak is minősül, egy méteresnél kisebb eltéréssel képes célba érni. A bombát először 2006-ban vetették be. Kifejezetten az F–35-ös vadászbombázó belső fegyverteréhez tervezték: a gép nyolc ilyen bombát képes szállítani, miközben lopakodó képességei megmaradnak.
A Boeing eddig mintegy 20 ezer darabot gyártott a fegyverből. Az Egyesült Államok szűk körben exportálja: Olaszország, Hollandia, Ausztrália, Izrael és Szaúd-Arábia vásárolhatott belőle, Ukrajna pedig egy speciális, földi indítású változatot kapott.