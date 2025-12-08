Háború :: 2025. december 8. 13:27 ::

Nem robbant fel egy zsidó terroristák által használt siklóbomba Bejrútban, Amerika szeretné visszakapni

Az Egyesült Államok visszakéri Libanontól azt a fel nem robbant GBU–39-es siklóbombát, amelyet az izraeli légierő vetett be a héten Bejrút ellen. Washington attól tart, hogy a fejlett fegyver orosz vagy kínai kézbe kerülhet - közölte a Jerusalem Post nyomán a Portfólió.





Az Egyesült Államok arra kérte Libanont, hogy szolgáltasson vissza egy fel nem robbant, GBU–39 típusú kis méretű siklóbombát – derül ki libanoni sajtójelentésekből. A bombát az izraeli légierő vetette be a héten Bejrút ellen, Ali Tabatabai, a Hezbolláh egyik katonai parancsnoka elleni akció során.

Amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy a bomba orosz vagy kínai kézbe kerülhet.

A libanoni kormány egyelőre hivatalosan nem reagált Washington megkeresésére.

A GBU–39-et a Boeing gyártja, hatótávolsága pedig eléri a 110 kilométert. Így a harci gép biztonságos távolból tudja indítani, a hajtómű hiánya (mivel siklik) pedig leszorítja a költségeket.

A siklóbombák ma már nem számítanak ritkaságnak, a GBU–39-et azonban különösen hatékony robbanófeje emeli ki közülük. A bomba a tömegéhez képest jelentős pusztítást okoz, mindössze 110 kilogrammos súlya miatt egy vadászgép akár négy ilyet is magával vihet egyetlen bevetés során.





United States Pressures Lebanon to Return Bomb Used in Beirut Assassination - Maariv



A hivatalos információk szerint a GBU–39 ráadásul kifejezetten pontosnak is minősül, egy méteresnél kisebb eltéréssel képes célba érni. A bombát először 2006-ban vetették be. Kifejezetten az F–35-ös vadászbombázó belső fegyverteréhez tervezték: a gép nyolc ilyen bombát képes szállítani, miközben lopakodó képességei megmaradnak.

A Boeing eddig mintegy 20 ezer darabot gyártott a fegyverből. Az Egyesült Államok szűk körben exportálja: Olaszország, Hollandia, Ausztrália, Izrael és Szaúd-Arábia vásárolhatott belőle, Ukrajna pedig egy speciális, földi indítású változatot kapott.