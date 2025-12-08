Háború :: 2025. december 8. 14:20 ::

A zaporizzsjai Kucserivka és a donyecki Cservone elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Kucserivka települést Zaporizzsja megyében és Cservonét a donyecki régióban az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta az ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúrának fel több, az ukrán hadsereget kiszolgáló létesítményét, valamint nagy hatótávolságú drónok felkészítésének és indításának helyszíneit, üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit és 15 egyéb páncélozott harcjárművet, két 155 milliméteres vontatott tarackot, továbbá 171 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 televíziócsatornán azt mondta, hogy Rivne elfoglalása - erről vasárnap tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium - kiszélesítette a "biztonsági zónát" a korábban az orosz ellenőrzés alá vont Krasznoarmejszk (ukrán nevén: Pokrovszk) város körül. Beszámolója szerint az orosz erők több irányból támadják Sziverszket, amelynek területén harcok folynak.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Több nagyváros, köztük Moszkva és Szentpétervár repterein átmenetileg korlátozta a forgalmat. A belgorodi régióban lévő Gora-Podol községben egy civil megsebesült.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy őrizetbe vett egy 21 éves orosz állampolgárt, aki ukrán titkosszolgálati utasításra felgyújtotta egy mobilátjátszó torony hőszekrényét a rosztovi régióban. A gyanúsított ellen terrorcselekmény és hazaárulás címén indult büntetőeljárás.

A donyecki helyőrségi katonai bíróság szabadságvesztésre ítélt négy személyt, akiket bűnösnek talált a Sputnik orosz állami hírügynökség amerikai haditudósítója, Russell Bentley donyecki meggyilkolásában. Vitalij Vanszjackij és Andrej Iordanov egyaránt 12 évi, Vlagyiszlav Agalcev 11 évi fegyházat, Vlagyimir Bazsin pedig egy év és hat hónap börtönt kapott az orosz déli körzeti katonai bíróság Telegram-csatornáján megjelent közlemény szerint. Vanszjackijt emellett megfosztották őrnagyi, Iordanovot a főhadnagyi, Agalcevet pedig az őrmesteri rendfokozatától. Az elítéltek ellen a szűkszavú tájékoztatás értelmében a hatalommal való visszaélés és bűncselekmény eltitkolása címén indult büntetőeljárás.

A 64 éves Bentleyt, aki 2014-ben utazott a "Donyecki Népköztársaságba", ahol csatlakozott a szakadár fegyveresekhez, és egyebek között humanitárius segélyt szervezett a helyi lakosság számára, a RIA Novosztyi hírügynökség szerint 2024 április 8-án ölték meg Donyeckben. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) megállapította, hogy négy orosz katona, "fizikai erőszakot és kínzást" alkalmazott az amerikai ellen, ami a halálához vezetett. Vanszjackij és Agalcev felrobbantotta az autót, amelyben holtteste volt. Bazsin Bentley maradványait elszállította a helyszínről.

