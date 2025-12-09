Háború :: 2025. december 9. 21:57 ::

Trumpnak egy szavába kerül, és máris lehet választást tartani Ukrajnában, akár két hónap múlva is

Kijev kész egy "energetikai tűzszünetre", ha ebbe Oroszország is beleegyezik - jelentette ki Volodimir Zelenszkij kedden újságírók kérdéseire válaszolva.

Az ukrajnai vezető kijelentette, hogy az Egyesült Államok által támogatott béketerv részeként meg kívánja vitatni Ukrajna helyreállítását, és arra számít, hogy ezen a héten további találkozókra kerül sor európai és amerikai nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén.

Elmondta azt is, hogy Washington tudatta Kijevvel: "életszerű" biztonsági garanciákat akar a háború sújtotta országnak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem fenyegetőzött a legfontosabb ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) leállításával a béketárgyalások alatt.

Zelenszkij azt is hangoztatta, hogy készen áll választásokra, és felszólította az Egyesült Államokat és európai partnereit, hogy segítsenek fenntartani a biztonságot a voksolás idejére a háború körülményei között. Mint mondta, amennyiben a biztonságot garantálják, a választásokat a következő 60-90 nap folyamán meg tudnák tartani. Hozzátette, hogy felkéri az ukrán parlamentet, hogy készítse elő a szükséges szabályozást ahhoz, hogy a választásokat meg lehessen tartani hadiállapot idején.





Volodimir Zelenszkij, akit az Obsesztvennoje Novosztyi című orosz lap idézett, kijelentette, hogy az európai partnerekkel átdolgozott béketervet szerdán adják át az Egyesült Államoknak, nem pedig kedden, ahogy korábban ígérte.

"Ma és holnap a tanácsadóink szintjén dolgozunk. Úgy gondolom, holnap már átadjuk" - mondta Zelenszkij, aki szerint jelenleg három dokumentum is "kidolgozás alatt áll".

"Van egy 20 pontból álló keretdokumentum, amely folyamatosan változik. (...) A második dokumentum a biztonsági garanciákról, a harmadik pedig Ukrajna háború utáni helyreállításáról szól" - ismertette az elnök.

Zelenszkij újfent kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre. (Mint ahogy korábban tárgyalni vagy választást tartani sem volt hajlandó - a szerk.)

