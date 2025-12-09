Háború, Videók :: 2025. december 9. 16:41 ::

Trump nem kertelt: Zelenszkij vesztésre áll, ezért össze kellene kapnia magát, és elfogadni bizonyos dolgokat

Donald Trump szerint Oroszország fölényben van az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokon, Volodimir Zelenszkij pedig vesztésre áll, ezért össze kell kapnia magát, és el kell kezdenie elfogadni bizonyos dolgokat.

A Politicónak adott interjúban Trump azzal vádolta Ukrajna európai szövetségeseit, hogy „túl sokat beszélnek”, és nem „tesznek eleget” az országért, amelyet tönkretett a háború.

Amikor megkérdezték tőle, melyik fél van jobb alkupozícióban, Trump így válaszolt: „Kétség sem fér hozzá. Oroszország. Sokkal nagyobb ország.”

Zelenszkijjel kapcsolatban – aki azt mondta, hogy elküldi az Egyesült Államoknak a béketerv frissített változatát, amelyből „nyilvánvalóan Ukrajna-ellenes pontokat” távolítanak el – Trump azt nyilatkozta: „össze kell kapnia magát, és el kell kezdenie elfogadni dolgokat.”

Ez már nem demokrácia

Donald Trump a Politicónak adott hosszú interjújában azt is kijelentette, hogy Ukrajnának választásokat kellene tartania.

Arra a kérdésre, nem gondolja-e úgy, hogy eljött az ideje annak, hogy Ukrajna választásokat tartson, az amerikai elnök a következőket mondta:

– Igen. Azt hiszem, igen. Sok idő telt el… A dolgok nem mentek túl jól. Igen, úgy gondolom, hogy itt az ideje. Szerintem ez fontos időszak a választások megtartására – fogalmazott Donald Trump, majd azt is mondta, hogy Ukrajna a háborút használja fel arra, hogy ne tartson választásokat, „de szerintem az ukrán népnek meg kellene kapnia ezt a lehetőséget”.

„Nem tudom, ki nyerne. Talán Zelenszkij. De régóta nem voltak választások. Tudják, beszélnek a demokráciáról, de eljutottak oda, hogy ez már nem demokrácia” – fogalmazott Trump.

(Index nyomán)