Donald Trump szerint Oroszország fölényben van az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokon, Volodimir Zelenszkij pedig vesztésre áll, ezért össze kell kapnia magát, és el kell kezdenie elfogadni bizonyos dolgokat.
A Politicónak adott interjúban Trump azzal vádolta Ukrajna európai szövetségeseit, hogy „túl sokat beszélnek”, és nem „tesznek eleget” az országért, amelyet tönkretett a háború.
Amikor megkérdezték tőle, melyik fél van jobb alkupozícióban, Trump így válaszolt: „Kétség sem fér hozzá. Oroszország. Sokkal nagyobb ország.”
Zelenszkijjel kapcsolatban – aki azt mondta, hogy elküldi az Egyesült Államoknak a béketerv frissített változatát, amelyből „nyilvánvalóan Ukrajna-ellenes pontokat” távolítanak el – Trump azt nyilatkozta: „össze kell kapnia magát, és el kell kezdenie elfogadni dolgokat.”
Ez már nem demokrácia
Donald Trump a Politicónak adott hosszú interjújában azt is kijelentette, hogy Ukrajnának választásokat kellene tartania.
Arra a kérdésre, nem gondolja-e úgy, hogy eljött az ideje annak, hogy Ukrajna választásokat tartson, az amerikai elnök a következőket mondta:
– Igen. Azt hiszem, igen. Sok idő telt el… A dolgok nem mentek túl jól. Igen, úgy gondolom, hogy itt az ideje. Szerintem ez fontos időszak a választások megtartására – fogalmazott Donald Trump, majd azt is mondta, hogy Ukrajna a háborút használja fel arra, hogy ne tartson választásokat, „de szerintem az ukrán népnek meg kellene kapnia ezt a lehetőséget”.
„Nem tudom, ki nyerne. Talán Zelenszkij. De régóta nem voltak választások. Tudják, beszélnek a demokráciáról, de eljutottak oda, hogy ez már nem demokrácia” – fogalmazott Trump.
(Index nyomán)
