Trump állítólag ultimátumot adott a béketerv elfogadására a kijevi rezsimnek

Washington azt szeretné, hogy Volodimir Zelenszkij „néhány napon belül” elfogadja az amerikai békejavaslatot – írja a Financial Times nyomán az Index.

A lap szerint az ultimátumot Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner juttatta el Zelenszkijhez december 6-án, egy telefonbeszélgetés keretein belül.

A gazdasági portál úgy tudja, hogy a terv értelmében Ukrajna területeket veszítene el, de erős biztonsági garanciákat kapna cserébe. A jelek szerint az amerikai elnök karácsony felé bízik a béke megkötésében.

Az ukrán RBK összegzése alapján az ország államfője időt kért, közben az európai vezetőkkel is konzultál, választ csak utána adna.