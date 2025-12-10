Háború :: 2025. december 10. 14:22 ::

Egyetlen mondattal elintézték az oroszok a tűzszünet kérdését - nehéz tél vár Ukrajnára

Volodimir Zelenszkij felvetette egy részleges, energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünet ötletét, a Kreml azonban elutasította ezt, arra hivatkozva, hogy a konfliktus végleges rendezését akarják elérni.



Fotó: Getty Images

Oroszország 2022 ősze óta folyamatosan támadja Ukrajna erőműveit, áramellátó infrastruktúráját nagy hatótávolságú fegyverekkel, azzal a céllal, hogy tönkretegyék az ukrán háttérország áramhálózatát, fűtéshálózatát a téli hónapokra. A legtöbb ukrán nagyvárosban jelenleg is mindennap több órás áramkimaradások vannak.

A Kreml ma bejelentette: szó sem lehet tűzszünetről, ha Ukrajna nem köt békét Oroszországgal, a támadások folytatódni fognak.

– Elsősorban és leginkább békén dolgozunk, nem tűzszüneten. Egy fenntartható, garantált, hosszútávú békén, a vonatkozó dokumentumok kidolgozása és aláírása a legfontosabb prioritásunk – indokolta ma délelőtt Dmitrij Peszkov.

A bejelentésről tudósító TASZSZ azzal is megvádolta Ukrajnát, hogy eddig szándékosan nem tartották be Oroszország részleges tűzszüneti moratóriumait, írja a Portfólió.