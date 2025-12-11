Háború, Videók :: 2025. december 11. 17:04 ::

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja, közeleg a háború - riogat már a NATO-főtitkár is

„Azért vagyok ma itt, hogy elmondjam önöknek, hol áll a NATO, és mit kell tennünk a háború megállítása érdekében. Ehhez kristálytisztán kell látnunk a fenyegetést: mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már most veszélyben vagyunk” – fogalmazott berlini látogatásán a NATO főtitkára, a holland Mark Rutte.





We are Russia's next target. And we are already in harm's way. NATO Secretary General Mark Rutte:We are Russia's next target. And we are already in harm's way. pic.twitter.com/mdyLbvWHb3 December 11, 2025

„A konfliktus az ajtónk előtt áll, mert Oroszország visszahozta a háborút Európába. És fel kell készülnünk, hogy az ne fordulhasson elő, ami a nagyszüleink és a dédszüleink idején” – tudósított a Guardian, melyet a Telex szemlézett. Csakhogy helytelenül fordítva, Rutte ugyanis nem azt mondta, hogy ne fordulhasson elő, ellenkezőleg: olyan háborúra kell készülnünk, amit a nagy- és dédszüleink átéltek, íme:

“Russia has brought war back to Europe. We must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured,” NATO Secretary General Rutte said. pic.twitter.com/DeHa9DZTmq December 11, 2025

NOW - NATO Chief Rutte warns: "We need to be ready... Russia has brought war back to Europe, and we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured." pic.twitter.com/STEvo8y3Zr December 11, 2025

Kifejtette, túl sokan gondolják úgy, hogy az idő a mi oldalunkon áll, ám ez szerinte nem így van, és itt az ideje a sürgős cselekvésnek. A védelmi kiadások felgyorsítása a legfontosabb cél.

Rutte úgy gondolja, hogy öt éven belül készen állhat Oroszország arra, hogy a NATO ellen katonai erőt vessen be.

Rutte dicsérte az amerikai elnök, Donald Trump erőfeszítéseit, mondván: ő az egyetlen, aki képes Putyint tárgyalóasztalhoz ültetni. „Tegyük hát próbára Putyint. Lássuk, hogy valóban békét akar-e, vagy inkább a mészárlás folytatását részesíti előnyben.”

Nehéz megmondani szerinte, mi lehet az ukrajnai békemegállapodás ütemterve. Megosztotta egy korábbi emlékét, amikor még Hollandia miniszterelnökeként többször beszélt az orosz elnökkel. Az Amszterdamból induló maláj gép lelövése volt például az egyik olyan eset, amikor konzultált vele. Próbálta kideríteni, vajon mi lehet a fejében, de egy ideje ezt már feladta.

Az a tény, hogy van egy diktátor, aki hajlandó feláldozni egymillió saját állampolgárát, mert valami őrült történelmi célt tűzött ki maga elé. Nagyon óvatosnak kell lenni vele.

Ruttét megkérdezték arról is, hogy el tudja-e képzelni a védelmi szövetséget az Egyesült Államok nélkül. Nemmel válaszolt. „Bátorságot és erőt meríthetünk abból a tudatból, hogy a NATO-ban együtt állunk, elszántan és azzal a tudattal, hogy a történelem jó oldalán állunk.”

(MTI nyomán)