Háború :: 2025. december 13. 18:21 ::

Washington Post: Putyin azért nem hajlik kompromisszumokra, mert a környezete szerint nagyon győzelemre állnak

Vlagyimir Putyinnak alig van oka kompromisszumokra a jelenleg zajló béketárgyalásokon, hiszen a környezetéből folyamatosan azt hallja: Oroszország győzelemre áll – írja a The Washington Postot szemléző Index.

A tábornokok szerint a háború minden kitűzött célja teljesülni fog, a közgazdászok pedig azt hangoztatják, hogy a nemzetközi nyomás ellenére az orosz gazdaság hosszabb távon is felülmúlhatja Ukrajnáét. Ezt az üzenetet erősítik meg olyan nyilatkozatok is, amelyek szerint – még az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szavai alapján is – Oroszország jóval erősebb, miközben Kijevnek már nincsenek valódi ütőkártyái a háborúban.

Ebben az állandó megnyugtatásban nem meglepő, hogy Putyin nem lát okot érdemi engedményekre Ukrajnával kapcsolatban. A Kremlből nézve a háború a tervek szerint halad, és nincs szükség irányváltásra.

Egyelőre az sem biztos, hogy az orosz elnök elfogadja az Egyesült Államok legújabb béketervét, amelyet sok elemző Oroszország számára kedvezőnek tart, ám Putyin szemében még így sem teljesíti maradéktalanul a háborús célokat. Amíg úgy érzi, hogy nyerésre áll, és a gazdaság stabil, kevés indoka van bármiféle engedményre. Putyint évtizedek óta támogató hangok veszik körül, ám 25 éves hatalma alatt ez a kör egyre szűkebb lett. Borisz Bondarev, a 2022-ben a háború kitörése miatt lemondott orosz diplomata egy esszéjében arról írt: belülről látta, hogyan vált ez a véleményszűkülés az állami működés szerves részévé.