Háború :: 2025. december 20. 10:34 ::

Orosz rakéták csapódtak be Odesszában, Lukoil-olajmezőt támadtak az ukránok

Orosz rakétatámadás érte szombatra virradóra a dél-ukrajnai Odessza kikötővárosát, a támadásban legkevesebb nyolcan meghaltak és 27-en megsebesültek - jelentette be az ukrán polgári védelem szombaton.

A Facebookon közzétett tájékoztatás szerint a Fekete-tengernél fekvő város kikötőjét célzó támadás során találat ért egy utasokkal teli buszt is, több sebesült állapota pedig súlyos.

Oleh Kiper Odessza megyei kormányzója azt közölte, a támadást ballisztikus rakétákkal követték el.





Additionally, air defense gunners were active all along the city's coast. #BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Russian Iskander ballistic struck the port of Odessa, hitting a logistical hub. Several cargo trucks were destroyed. Unfortunately, the drivers were casualties.Additionally, air defense gunners were active all along the city's coast. pic.twitter.com/VNDhpDQksL December 19, 2025

Mindeközben az ukrán fegyveres erők azt közölték, dróntámadást intéztek pénteken az orosz Lukoil vállalat érdekeltségébe tartozó, Kaszpi-tengeren lévő olajmező, illetve egy környéken tartózkodó katonai járőrhajó ellen.

A mostani a harmadik támadás az olajmező ellen decemberben.

A bejelentést a Lukoil egyelőre nem kommentálta.

(MTI)