Háború :: 2025. december 20. 21:35 ::

Két falu elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi tárca

Az orosz hadsereg elfoglalta Szvitle (Szvetloje) és Viszoke (Viszokoje) falvakat a kelet-ukrajnai Donyeck, illetve az északkelet-ukrajnai Szumi megyében - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

"Az Északi Hadseregcsoport alegységei határozott fellépéssel felszabadították a Szumi megyei Viszokoje települést, a Középső Hadseregcsoport alegységei pedig Szvetloje települést a Donyecki Népköztársaság területén" - olvasható a TASZSZ orosz állami hírügynökség által ismertetett közleményben.

A tárca tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában az orosz csapatok csapást mértek egy ukrajnai hadipari létesítményre és egy haditechnikai konvojra, valamint az ukrán fegyveres erők és a külföldi zsoldosok egységeinek ideiglenes felvonulási területére 152 járásban.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az elmúlt napban az ukrán hadsereg négy amerikai gyártmányú HIMARS rakétáját és 118 pilóta nélküli repülő szerkezetét lőtték le.

A tárca adatai szerint az ukrán hadsereg vesztesége az elmúlt 24 órában 1555 katona volt.

(MTI)