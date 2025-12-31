Háború :: 2025. december 31. 14:17 ::

Orosz védelmi minisztérium: Szumi és Csernyihiv megyéből indították az orosz elnöki rezidenciát támadó ukrán drónokat

Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávoságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A drónokat - amelyek lelövéséről és roncsairól a tárca videofelvételeket tett közzé, és a tájékoztatás szerint valamennyit lelőtték - személyi sérülés nem történt, károk sem keletkeztek. A beszámoló értelmében a támadást az orosz légerő közép-európai idő szerint 17 óra 20 perkor észlelte.

Légvédelmi rakétarendszerek, mobil tűzcsoportok és elektronikus hadviselési eszközök a brjanszki régió felett 49 drónt semlegesítettek, a novgorodi régió légterében 41-et, a szmolenszkiben pedig egyet. A pilóta nélküli repülőszerkezetek egyike hat kilogramm súlyú, roncsoló elemekkel megtöltött robbanótöltetet szállított, amelynek célja emberek megölése volt.

"A támadás felépítése, a bevetett légi támadóeszközök száma és az, hogy délről, délnyugatról és nyugatról érkeztek közvetlenül az elnök rezidenciájának környékére, egyértelműen megerősítik, hogy a kijevi rezsim terrortámadása célzott, gondosan megtervezett és több hullámú volt" - jelentette ki Alekszandr Romanyenkov, az orosz légi és űrerők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ukrán fegyveres erők támadási kísérletét több ország elítélte, köztük az Egyesült Államok, Fehéroroszország, Irán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.

Kaja Kallas azt is tudja, hogy ezek "alaptalan állítások"

Szándékos figyelemelterelés Oroszország azon állítása, hogy Ukrajna nemrég kulcsfontosságú kormányzati helyszíneket vett célba Oroszországban - szögezte le az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerdán az X-en közzétett posztjában.

Kaja Kallas szerint Moszkva célja annak meghiúsítása, hogy Ukrajna és nyugati partnerei valódi előrelépést érjenek el a béke irányába.

Senki sem adhat hitelt alaptalan állításoknak egy olyan agresszor részéről, amely a háború kezdete óta válogatás nélkül támad infrastruktúrát és civileket - hangoztatta az uniós politikus.

(MTI nyomán)