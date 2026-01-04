Háború, Külföld :: 2026. január 4. 13:04 ::

Kína felszólította az Egyesült Államokat, hogy azonnal engedjék el Maduróékat

Kína külügyminisztériuma vasárnap felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét – írja a Portfolio.

Peking egyúttal azt követeli, hogy Washington a venezuelai válságot tárgyalásos úton rendezze.

A minisztérium honlapján közzétett közlemény szerint az Egyesült Államoknak szavatolnia kell Maduro és felesége személyes biztonságát, mivel a kínai álláspont szerint a kitoloncolásuk sértette a nemzetközi jogot és a vonatkozó nemzetközi normákat.