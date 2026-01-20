Háború :: 2026. január 20. 20:17 ::

Hadiipari és energetikai létesítményekre mért tömeges csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Ukrajna hadiipari vállalataira, valamint katonai célokra használt energetikai és közlekedési létesítményekre, lőszerraktárakra és nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek gyártóüzemeire mért tömeges csapást az éjjel az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai katonai tárca.

A nagy hatótávolságú, szárazföldi és légi indítású precíziós fegyverekkel, valamint csapásmérő drónokkal végrehajtott támadást a minisztérium az orosz polgári célpontok ellen elkövetett ukrán "terrortámadásokra" adott válasznak nevezte.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1240 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több vezetési pontot, valamint lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárakat, három harckocsit - köztük egy német Leopard tankot - és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy cseh Vampire sorozatvetőt, két amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró tarackot, négy irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 254 repülőgép típusú drónt.

A RIA Novosztyi az orosz Rubicon drónközpontra hivatkozva kedd délután azt írta, hogy kamikaze pilóta nélküli repülőszerkezet semmisített meg egy amerikai HIMARS sorozatvető rendszert a donyecki és a dnyipropetrovszk régió határán, Novobahmetjeve település közelében.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Brjanszk megyei Csausze községben két, Belgorod megyei Sebekino városban egy civil életét vesztette, miután az őket szállító polgári személyautóra pilóta nélküli repülőszerkezet mért csapást.

(MTI)