Ezt jelentette ki az ország új védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov keddi sajtótájékoztatóján. Új tisztségében Fedorov elmondta a terveiről, hogy két fő prioritása van, amelyek közül az első a „menedzsment”.
„A vezetést azok köré kell felépíteni, akik képesek elérni a meghatározott célokat. Ha valaki nem tud mérhető eredményeket felmutatni, nem maradhat a rendszerben” – fogalmazott, majd rátért a másik fő prioritására.
– A második stratégiai célunk havonta 50 000 orosz megölése. A múlt hónapban 35 000-en haltak meg. Ezeket a veszteségeket videófelvételekkel igazolják. Ha elérjük az 50 000-et, meglátjuk, mi történik az ellenséggel. Ők az embereket erőforrásként kezelik, és a hiány már most is érezhető – állította Fedorov.
Az ukrán parlament január 14-én nevezte ki Fedorovot védelmi miniszterré.
(The Kyiv Independent - Index nyomán)