2026. január 21. 08:44

"Ukrajna célja, hogy havonta 50 000 oroszt öljön meg"

Ezt jelentette ki az ország új védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov keddi sajtótájékoztatóján. Új tisztségében Fedorov elmondta a terveiről, hogy két fő prioritása van, amelyek közül az első a „menedzsment”.



A 35 éves Fedorov 2026. január 14-én a kijevi parlamentben (fotó: Andrii Nesterenko / Reuters)

„A vezetést azok köré kell felépíteni, akik képesek elérni a meghatározott célokat. Ha valaki nem tud mérhető eredményeket felmutatni, nem maradhat a rendszerben” – fogalmazott, majd rátért a másik fő prioritására.

– A második stratégiai célunk havonta 50 000 orosz megölése. A múlt hónapban 35 000-en haltak meg. Ezeket a veszteségeket videófelvételekkel igazolják. Ha elérjük az 50 000-et, meglátjuk, mi történik az ellenséggel. Ők az embereket erőforrásként kezelik, és a hiány már most is érezhető – állította Fedorov.

Az ukrán parlament január 14-én nevezte ki Fedorovot védelmi miniszterré.

(The Kyiv Independent - Index nyomán)