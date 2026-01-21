Háború, Elcsatolt részek :: 2026. január 21. 13:42 ::

Gázzal és árammal ellátott ukrán barátaink korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők látogatásait Kárpátalján

Ukrajna berendelte Magyarország nagykövetét, hogy tiltakozzanak a 800 milliárd dollár Ukrajnába küldése ellen szervezett nemzeti petíció miatt, ezzel tovább feszítve a húrt Magyarországgal szemben – közölte Facebook-videójában Szijjártó Péter.

A külügyminiszter ezt „nagyon durva” beavatkozásnak tartja Magyarország belügyeibe. Ugyanakkor leszögezte, hogy végig fogják vinni a nemzeti petíciót, függetlenül attól, hogy az ukránok hogyan tiltakoznak, és még hányszor rendelik be a magyar nagykövetet.

Közölte: az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján.

Hozzátette: ez egy újabb, európai értékekkel és szabályokkal ellentétes húzása az ukránoknak, újabb magyarellenes húzás, hiszen nyilvánvalóan a magyar kormány és a kárpátaljai magyar nemzeti közösség közötti kapcsolattartást akarják korlátozni, ami teljesen ellentétes mindenfajta európai szabállyal és európai értékkel.

