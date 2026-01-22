Háború :: 2026. január 22. 08:50 ::

Támadás érte a fekete-tengeri orosz Volna kikötő olajtermináljait

Három ember életét vesztette a dél-oroszországi Volna település fekete-tengeri kikötői termináljait szerda éjjel ért ukrán dróntámadás következtében, a létesítmény területén négy olajtartály kigyulladt - közölte Venjamin Kondratyjev, a Krasznodari terület kormányzója.

A kormányzó szerint a tűz eloltására 29 gépet és csaknem száz embert vetettek be, a nyílt lángokat elfojtották.

A határ menti belgorodi régióban, Cservona Dibrova községben egy teherautó vezetőjét sebesítette meg csütörtökön pilóta nélküli repülőszerkezet támadása. Belgorod városban szerda este óta 1700 ember evakuáltak a Gubkin utca környékéről, egy lőszer hatástalanításának idejére.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 31 ukrán drónt semmisített meg az orosz légtérben.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos közölte, hogy az év eleje óta 227 civil sebesült meg az ukrán fegyveres erők orosz polgári célpontok elleni támadásai következtében, közülük 56-an életüket vesztették. Mint mondta, a csapások leggyakrabban Herszon, Voronyezs, Brjanszk és Kurszk megye területét érték.

(MTI)