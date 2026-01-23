Háború :: 2026. január 23. 07:55 ::

Kreml: első alkalommal ül össze az orosz-amerikai-ukrán katonai munkacsoport Abu-Dzabiban

Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben, Abu-Dzabiban megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak - erősítette meg Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója Moszkvában sajtótájékoztatón péntekre virradóra.

"Megállapodtunk, hogy már ma, azaz pénteken, január 23-án Abu-Dzabiban létrejön a háromoldalú munkacsoport első ülése a biztonsági ügyekben" - közölte a diplomata azt követően, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben fogadta Steven Witkoff amerikai különmegbízottat és Jared Kushner üzletembert.

A tárgyalások fő témája az ukrajnai rendezés volt. Az eszmecserét, amely mintegy négy órán át tartott, Usakov tartalmasnak, konstruktívnak, rendkívül őszintének és bizalmasnak minősítette. Mint mondta, a találkozó egyebek között arra irányult, hogy Moszkva és Washington kettesben határozza meg a további lépések paramétereit. A tanácsadó kiemelte: a felek "ismételten megállapították, hogy a területi kérdés Anchorage-ben elfogadott formulája nélkül nem lehet számítani hosszú távú (ukrajnai) rendezésre".

Az amerikai fél tájékoztatta a házigazdákat az Ukrajna ügyében Davosban folytatott tárgyalásokról, egyebek között Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök találkozójáról, valamint egyéb egyeztetésekről is, amelyeket az elmúlt két hónapban Mar-a-Lagóban és európai fővárosokban folytattak.

Usakov megismételte, hogy Moszkva őszintén érdekelt az ukrajnai válság politikai-diplomáciai úton történő rendezésében. "De amíg ez nem történik meg, Oroszország továbbra is következetesen törekszik a különleges hadművelet céljainak elérésére a harctéren, ahol az orosz fegyveres erők rendelkeznek a stratégiai kezdeményezéssel" - mondta.

A tanácsadó közölte, hogy az Abu-Dzabiban megtartandó tanácskozáson az orosz tárgyalócsoportot Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka vezeti majd. Méltatta a találkozó előkészítése érdekében tett amerikai erőfeszítéseket.

Usakov bejelentette, hogy pénteken a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán találkozó mellett összeül a gazdasági kérdésekkel foglalkozó orosz-amerikai munkacsoport. A küldöttségeket Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott, illetve Witkoff vezeti. A felek egyebek között meg fogják vitatni, hogy miként lehet a korábbi amerikai kormányzat által befagyasztott orosz kintlévőségekből egymilliárd dollárt folyósítani a Trump kezdeményezésére létrejött Béketanácsnak.

Moszkvában megvitatták a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztése koncepcionális terveit is. Usakov közölte, hogy az amerikaiak "már kidolgoztak bizonyos terveket, amelyeket az ukrajnai konfliktus rendezése után lehetne megvalósítani". Szó esett még több regionális kérdésről, egyebek között Grönlandról is.

A találkozón orosz részéről az elnök, Usakov és Dmitrijev vett részt. Amerikai részről első alkalommal csatlakozott ezen a szinten a megbeszélésekhez Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója, aki korábban Miamiban volt már részvevője orosz-amerikai konzultációnak. Witkoff immár hetedik alkalommal találkozott személyesen Putyinnal.

(MTI nyomán)