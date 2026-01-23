Háború :: 2026. január 23. 13:05 ::

Zelenszkij el sem tudja képzelni, hogy nem az ő zsebükbe vándorol az ellopott orosz vagyon

Az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos területi kérdéseket is meg fogják vitatni az Abu-Dzabiban pénteken és szombaton tartandó háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokon - közölte Volodimir Zelenszkij pénteken.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a kelet-ukrajnai Donyeck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló 20 százalékát, Zelenszkij azonban állítja: nem hajlandó "ukrán területet" feladni. A WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson újságírókkal folytatott beszélgetésben Zelenszkij úgy fogalmazott: "Donbasz kérdése kulcsfontosságú. Meg fogjuk vitatni Abu-Dzabiban, hogy a három oldal hogyan látja ezt az ügyet".

A WhatsApp-chatben az elnök azt is elmondta: elkészült a megállapodás az amerikai biztonsági garanciákról, és már csak arra várnak, hogy Donald Trump amerikai elnök kitűzze az aláírás pontos helyét és időpontját.

"Képtelenségnek" nevezte azt az orosz elképzelést, amely szerint a befagyasztott orosz vagyonokból az oroszok által elfoglalt kelet-ukrajnai területeken szükséges helyreállításra is költhetnének majd.

"Természetesen küzdeni fogunk azért, hogy Ukrajna hasznosítsa ezeket a forrásokat, és úgy igazságos, ha Ukrajna javára fordítják a teljes befagyasztott vagyont" - jelentette ki Zelenszkij.

A megbeszélések péntek este kezdődnek.

(MTI nyomán)