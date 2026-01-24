Háború :: 2026. január 24. 13:22 ::

Oroszország négyszáz drónnal és rakétával támadott, Zelenszkij megint légvédelmi rendszereket követel

Oroszország az éjjel végrehajtott masszív légicsapása során több mint 370 csapásmérő drónt és 21, különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen - közölte Volodimir Zelenszkij szombaton a Telegramon.

Az államfő kiemelte, hogy a csapások Kijevet és környékét, valamint Szumi, Harkov és Csernyihiv megyéket érték. Közlése szerint Harkovban megrongálódott egy szülészeti kórház, egy kollégium - ahol a harcok elől elmenekült emberek laktak -, egy orvosi főiskola és több lakóépület. A fővárosban és térségében az oroszok fő célpontja az energetikai infrastruktúra volt - tette hozzá.

Megjegyezte, minden egyes ilyen orosz csapás az energetikai létesítmények ellen azt bizonyítja, hogy nem lehet halogatni a légvédelmi rendszerek szállítását. Szavai szerint nem lehet szemet hunyni ezek felett a támadások felett, válaszolni kell rájuk, mégpedig erővel. "Számítunk minden partnerünk reakciójára és segítségére. Minden egyes Patriot és NASAMS rakéta, valamint a többi rendszer lőszere hozzájárul a létfontosságú polgári infrastruktúra védelméhez, és ahhoz, hogy az emberek átvészeljék a téli hideget. Feltétlenül meg kell valósítanunk mindazt, amiben Trump elnökkel Davosban megállapodtunk a légvédelem kapcsán" - hangsúlyozta Zelenszkij.

Ihor Terehov, Harkov polgármestere arról tájékoztatott, hogy a városát ért orosz légicsapás sérültjeinek száma a legfrissebb adatok szerint 19-re nőtt.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon közölte, hogy az újabb orosz légitámadás következtében hatezer épület maradt fűtés nélkül. Ezek többségét a korábbi támadások után már kétszer is megpróbálták visszakapcsolni a távfűtési rendszerbe - emelte ki.

A DTEK áramszolgáltató vállalat közlése szerint Kijevben 88 ezer család maradt ideiglenesen áram nélkül az éjszakai csapás nyomán.

Az észak-ukrajnai Csernyihivben, az azonos nevű megye székvárosában csaknem egészében megszakadt az áramszolgáltatás, a trolibuszok leálltak - írta sajtóközleményében a városi tanács.

Az ukrán légierő jelentése szerint a légvédelem 15 orosz rakétát és 357 drónt semlegesített.

(MTI nyomán)