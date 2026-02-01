Regionális háborút helyzett kilátásba egy esetleges amerikai katonai beavatkozás esetén Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah, aki puccskísérletnek nevezte a Moszad által is támogatott iráni demonstrációkat.
"Az amerikaiaknak tudniuk kell, ha háborút robbantanak ki, ezúttal regionális háború lesz" - jelentette ki Hamenei ajatolláh.
Az Egyesült Államok tavaly nyáron már beavatkozott Iránban. Akkor Izrael oldalán avatkozott be a két ország között kirobbant konfliktusba.
Donald Trump amerikai elnök tavaly december végén helyezett kilátásba újabb katonai fellépést az iráni rezsimmel szemben.
Az Európai Unió a tüntetések leverése miatt csütörtökön felvette a terrorszervezetek listájára az Iráni Forradalmi Gárdát. Válaszul vasárnap az iráni parlament terrorszervezetnek minősítette az európai országok hadseregeit.
(MTI nyomán)