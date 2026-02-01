Háború, Külföld :: 2026. február 1. 14:35 ::

Hamenei: amerikai támadás esetén regionális háború lesz

Regionális háborút helyzett kilátásba egy esetleges amerikai katonai beavatkozás esetén Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah, aki puccskísérletnek nevezte a Moszad által is támogatott iráni demonstrációkat.

"Az amerikaiaknak tudniuk kell, ha háborút robbantanak ki, ezúttal regionális háború lesz" - jelentette ki Hamenei ajatolláh.

Az Egyesült Államok tavaly nyáron már beavatkozott Iránban. Akkor Izrael oldalán avatkozott be a két ország között kirobbant konfliktusba.

Donald Trump amerikai elnök tavaly december végén helyezett kilátásba újabb katonai fellépést az iráni rezsimmel szemben.

Az Európai Unió a tüntetések leverése miatt csütörtökön felvette a terrorszervezetek listájára az Iráni Forradalmi Gárdát. Válaszul vasárnap az iráni parlament terrorszervezetnek minősítette az európai országok hadseregeit.

(MTI nyomán)