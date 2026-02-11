Háború :: 2026. február 11. 16:24 ::

Trump volt különmegbízottja szerint "nem jó ötlet" a donyecki területek átadása

Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai és oroszországi korábbi különmegbízottja szerint végzetes stratégiai következményekkel járna, ha Ukrajna a békéért cserébe területeket adna Oroszországnak – írja a Forbes nyomán az Index.

„Én azok közé tartozom, akik nem tartják jó ötletnek a donyecki területek átadását” – nyilatkozta Kellogg. Véleménye szerint a donyecki frontvonalon történő megállapodások nem fogják megállítani az orosz hadsereget.

Kellogg kitért Európa szerepére a háború befejezésében is, azt állítva, hogy az európai országok alábecsülik kollektív erejüket. „Tényleg hiszem, hogy az európaiak és Európa sokkal erősebbek, mint gondolják. 75 évig arra támaszkodtak, hogy az amerikaiak mellettük lesznek. És mi mellettük leszünk. Mindig mellettük leszünk” – mondta.

Hozzátette, hogy Európa növekvő lehetőségei keresztülhúzhatják Oroszország számításait: „ha az európaiak összefognak és közösen cselekszenek, nagyon-nagyon erős kollektív erővé válnak.”

A béke kilátásaira vonatkozó kérdésre válaszolva Kellogg kijelentette, hogy a konfliktus valószínűleg a döntő fázisához közeledik. „Úgy gondolom, hogy valószínűleg a békefolyamat utolsó szakaszai felé haladunk” – jegyezte meg. A tábornok feltételezte, hogy a hideg évszak vége után előrelépés történhet:

Ukrajnának át kell vészelnie ezt a telet, és akkor az előny visszatér hozzájuk. Úgy gondolom, hogy Putyin ezt meg fogja látni, és úgy gondolom, hogy Putyin is belátja ezt, és idővel nem tudja majd fenntartani ezt a helyzetet.

Kellogg összehasonlította a két hadsereg motivációját, hangsúlyozva, hogy Putyinnak olyan hadserege van, amely főként olyan emberekből áll, akiket ő fizet, Ukrajnának olyan hadserege van, amely „a nemzetéért harcol”. Ezért szerinte az országot elhagyó ukránoknak vissza kell térniük.