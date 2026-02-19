Háború :: 2026. február 19. 13:55 ::

A kenyai hírszerzés szerint több mint ezer kenyait sorozhattak be ágyútölteléknek az orosz hadseregbe

Több mint 1000 kenyai állampolgárt sorozhattak be az orosz hadseregbe, többségüket kényszerrel - derült ki egy hírszerzési jelentésből, amelyet Kimani Ichung'wah kenyai parlamenti képviselő terjesztett a kelet-afrikai ország parlamentje elé. A jelentés szerint az embereket az ukrajnai frontvonalakon vetették be.

A képviselő a törvényhozásban elmondta, az emberek turista vízummal, többnyire az Egyesült Arab Emírségeken és Törökországon át jutottak Oroszországba, ahol aztán sokukat kényszerítették, hogy aláírják a katonai szerződést, majd szinte azonnal az ukrajnai hadszíntérre vitték őket.

A jelentés szerint az embereket a nairobi repülőtér megvesztegethető munkatársaival közösen dolgozó munkaközvetítő cégek, illetve Oroszország Nairobiban és Kenya Moszkvában működő nagykövetségének dolgozói segítségével juttatják Oroszországba.

Az afrikai ország hatóságai mind ez idáig körülbelül 200, az orosz egységek soraiban harcoló kenyairól tudott. Közülük - a februári összesítés szerint - 28-at eltűntként tartanak nyilván, 35-en támaszpontokon szolgálnak, 89-et küldtek a frontvonalakra és 39-et kórházban ápolnak, 30-at pedig sikerült hazaszállítani Kenyába.

Négy hazatérő a sajtónak azt mondta, egy nairobi munkaközvetítő álláslehetőséget vagy sportkarriert ígért neki Oroszországban.

Musali Mudavadi kenyai külügyminiszter a tervek szerint márciusban Moszkvába utazik.

A kenyai kormány korábban több alkalommal szót emelt az ellen, hogy állampolgárait ágyútölteléknek használják.

(MTI)