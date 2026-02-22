Háború :: 2026. február 22. 16:53 ::

Ukrán források: több száz drónnal és rakétával támadtak az oroszok

Oroszország csaknem háromszáz drónnal és ötven rakétával támadta Ukrajnát vasárnapra virradóan, egy ember meghalt a kijevi régióban - közölte az ukrán mentőszolgálat.

A szolgálat szerint további nyolc embert, köztük egy gyereket ki tudtak menteni a romba dőlt épületek alól.

A támadás Kijev külvárosának öt kerületében okozott károkat és tűzvészt.

A támadott kerületek között van a Kijev központjától mintegy 30 kilométerre délnyugatra fekvő Putrivka falu, ahol a mentőknek még nap közben is a romok alatt rekedt emberek kimentésén kellett dolgozniuk.

Az orosz hadsereg Ukrajna déli Odessza régiójában az energetikai infrastruktúrát támadta, jelentős tüzek keletkeztek, de már eloltották ezeket - közölte a mentőszolgálat.

Az ukrán légierő vasárnapi tájékoztatása szerint Oroszország az éjszakai támadásban 297 drónt és 50 különböző típusú rakétát vetett be, amelyek közül 274 drónt és 33 rakétát lelőttek vagy semlegesítettek. A támadóeszközök közül viszont 14 rakéta és 23 drón 14 helyszínen becsapódott, 3 rakéta sorsa pedig ismeretlen - közölte a légierő.

(MTI)