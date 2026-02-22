Háború :: 2026. február 22. 18:53 ::

Ukrajna drónok százaival támadta Oroszország területét

Ukrajna drónok százaival támadta Oroszország területét, időlegesen korlátozták a légi forgalmat Moszkva négy repülőterén, a Seremetyevóin, a Vnukovóin, a Domogyedovóin és a Zsukovszkijon - közölte vasárnap az orosz védelmi tárca és az orosz légi közlekedési hatóság.

A moszkvai minisztérium legfrissebb közlése szerint a légvédelem az utóbbi két órában 71 ukrán drónt tudott megsemmisíteni, ebből 15-öt a moszkvai régió felett.

Az Ukrajnával határos Belgorod műveleti stábja a Telegramon korábban arról számolt be, hogy az utóbbi egy napban az ukrán erők több mint kétszáz drónnal támadták az oroszországi régió területét. Az ukrán erők támadásában egy férfi gépjárművében életét vesztette Malinovka faluban.

Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja megye orosz hatóságok által kinevezett kormányzója pedig arról számolt be, hogy ukrán tüzérségi csapásban megsebesült egy nő Kamenka településen, ahol a távolsági buszjáratok forgalmát is korlátozni kellett.

A moszkvai védelmi minisztérium vasárnapi hadijelentése szerint az orosz hadsereg nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel csapást mért az ukrán hadiipari és a katonai célokat szolgáló energetikai létesítményekre, valamint megsemmisítettek egy logisztikai központot és harci drónok raktárát, illetve összeszerelő műhelyét.

Andrej Marocsko katonai szakértő a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az ukrán csapatok az orosz hadsereg nyomására kénytelenek a tartalék állásokba visszavonulni a Szumi régióbeli - elfoglalt - Harkivkánál. Hozzátette, hogy az ukrán erők a donyecki Limannál is veszteségeket szenvedve vonulnak vissza. Marocsko korábban közölte, hogy az ukrán erők megsemmisítették egyik saját alakulatukat, amely megpróbált visszavonulni Limanba. "Jelenleg jelentősen megnövekedett az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek nyomása és tűzerejének hatása Limanban. Lényegében az ellenség rendszeresen veszteségeket szenved el, veszít harcképességéből, és természetesen sok ukrán katona, nem várva meg megsemmisülését, elmenekül hadállásából" - tette hozzá.

Mikola Azarov Oroszországba emigrált volt ukrán miniszterelnök (2010-2014) szintén a TASZSZ-nak nyilatkozva elmondta, hogy a kijevi vezetés katonai erejének feltöltésére akarja használni azt, hogy 60 napos tűzszünetet kér választások megtartásához. "Nos, elsősorban ez a taktika a következőkre irányul: lehetőséget biztosítani a kijevi rezsimnek arra, hogy megújítsa, kiegészítse, átalakítsa, rotálja, ellássa fegyverrel és hogy legalább többé-kevésbé normális állapotba hozza teljesen leharcolt fegyveres erőit. A fegyverszünettel az elsődleges cél a rakéta- és lőszerkészletek feltöltése" - mondta, hozzátéve, hogy véleménye szerint ezt az időt a kijevi vezetés a választási eredmények meghamisítására is felhasználná.

"Már az egész világ számára nyilvánvaló és érthető, hogy Zelenszkij egész környezete, beleértve őt magát is, teljesen egy szervezett bűnbanda. Ezt a meghatározást nem én adtam. Ezt a meghatározást az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) adta, amikor vádat emelt (Timur) Mindics, most pedig Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter ellen" - húzta alá Azarov. "Irdatlan mértékű az ország kifosztása, mellesleg amerikai pénzek, amerikai adófizetők pénzének és európai pénzeknek a szétrablása" - tette hozzá.

(MTI nyomán)