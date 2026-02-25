Háború :: 2026. február 25. 20:51 ::

Amerikai vadászgépek érkeztek Izraelbe - egyre közelebb lehet az újabb cionista háború

Tovább folytatódik az amerikai harci repülőgépek telepítése a Közel-Kelet környékére – számolt be a The War Zone (TWZ) katonai szaklap nyomán a Portfólió.



Fotó: TallGlenn85

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség egyre magasabb szintre ér, közben Washington egyre több katonai repülőgépet telepít a Közel-Keletre. Eddig is ismert volt, hogy több tucat vadászgép érkezett a régió különböző pontjaira, valamint logisztikai és utántöltő vagy éppen légtérfigyelő gépek. Műholdképek és más, megerősített felvételek szerint F-22 Raptor vadászgépek érkeztek Izraelbe, míg az Indiai-óceán közepén található Diego Garcia bázisra F-16-osok szálltak le.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter tájékoztatta az amerikai Képviselőház és a Szenátus mindkét pártjának magas rangú törvényhozóit, valamint a Képviselőház és a Szenátus hírszerzési bizottságainak elnökeit és rangidős tagjait a legfrissebb hírszerzési információkról. Ennek tartalma szigorúan titkos.

A TWZ kiemeli, hogy Rubio legutóbb a venezuelai akció idején adott hasonló tájékoztatót a "nyolcaknak". A mostani találkozó apropója egyértelműen az iráni helyzet volt. A megbeszélésről távozó résztvevők nem árulhattak el részleteket az elhangzottakról, ugyanakkor az aggodalmukat fejezték ki a helyzettel kapcsolatban. Jim Himes, a képviselőház hírszerzési bizottságának rangidős demokrata tagja a következőt mondta: a közel-keleti háborúk nem állnak jól sem az elnököknek, sem az országnak, és egyetlen jó okot sem hallottunk arra vonatkozóan, hogy miért jött el most az ideje egy újabb háború kirobbantásának a Közel-Keleten.

A lap szerint Washington fő célja, hogy "az Egyesült Államokat veszélyeztető" űrprogramot és a ballisztikus rakéták fejlesztését tegyék félre Teheránban, valamint a nukleáris képességekről is le kellene mondaniuk. Amennyiben a tárgyalásos út nem hoz sikert, akkor katonai csapásra kerülhet sor, amivel kieszközölnék a saját akaratuk érvényesítését.

A lap szerint az, hogy Izraelben tűntek fel amerikai vadászgépek, egyre inkább kétségtelenné teszi, hogy az ország is szerves része lehet a támadásnak.