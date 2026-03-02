Háború :: 2026. március 2. 18:43 ::

Görögország fregattokat és harci repülőgépeket küld Ciprusra a dróntámadás nyomán

Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán - jelentette be Níkosz Déndiasz görög védelmi miniszter hétfőn.

Az ERTNews hírtelevíziónak nyilatkozva a tárcavezető elmondta, hogy Görögország két fregattot és két F-16-os vadászbombázót küld a sziget védelmének megerősítésére. Hozzátette, hogy a hadihajók korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszerekkel rendelkeznek.

A ciprusi elnök és a brit védelmi minisztérium korábban közölte, hogy dróncsapás érte az éjszaka folyamán a brit királyi légierő ciprusi Akrotiri légitámaszpontját, ahol csekély mértékű károk keletkeztek, az esetnek nem volt áldozata.

Egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy honnan lőtték ki a drónt. Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök ugyanakkor Sahíd típusú pilóta nélküli repülőeszközről tett említést, mint amilyet főként Iránban gyártanak.

(MTI)