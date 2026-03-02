Háború :: 2026. március 2. 20:21 ::

Katar lelőtt két iráni harci repülőgépet

A katari légierő lelőtte Irán két Szu-24 típusú harci repülőgépét - közölte hétfőn a dohai védelmi minisztérium.

Ez az első eset az Irán elleni amerikai-izraeli támadás szombati kezdete óta, hogy egy Öböl-menti ország lelő pilóta vezette iráni repülőgépet, és ezzel tovább szélesedik a konfliktus.

Ezenkívül a katari beszámoló szerint légvédelmük ártalmatlanított hét ballisztikus rakétát és öt drónt, amelyeket hazai gázipari létesítmények és más célpontok ellen indított Irán.

A katari hatóságok arra kérték a lakosságot és a turistákat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, ne menjenek ki az utcára, kövessék az esetleges utasításokat, és kizárólag az állami információs csatornákon érkező információkra figyeljenek.

(MTI)